¡Candente! Galilea Montijo sorprende en redes sociales mostrando su increíble cuerpo en bikini a sus 48 años, seguidores de la conductora mexicana no se quedan atrás y destacan lo hermosa que se ve, levantando un sin fin de suspiros entre los miles de usuarios que quedaron encantados con lo espectacular que se ve.

Ante esta imagen, en donde Galilea Montijo muestra su trabajado cuerpo a sus 48 años en un bello bikini de dos piezas, diversos seguidores comenzaron a llegar a la publicación, quienes a pesar de que los comentarios se encontraban limitados, no dudaron en argumentar lo sexy y guapa que se veía.

Cabe destacar que no ha sido la única vez en la que Galilea Montijo sorprende de esa a sus seguidores en redes sociales, ya que en otra ocasión la conductora mexicana aparecía desde el mar y rodeada de estrellas en un entallado bikini, desvelando el increíble cuerpo que posee a sus 48 años años.

“Pareces una sirena” le dicen a Galilea Montijo

Al pie de fotografía, Galilea Montijo tomó conciencia, y argumentó que no tocó a ninguna estrella de mar, y que tuvo el cuidado de no lastimarlas: “#estrellasdemar, no se tocan, pero solo con verlas fui demasiado feliz”, escribió la presentadora de televisión en ese entonces en sus redes sociales.

En dicha publicación, la cual ya cuenta con más de 121 mil me gusta, diversos comentarios comenzaron a llegar, en donde seguidores quedaron fascinados con la bella postal: “Te amo hermosa, cásate conmigo”, “Pero que hermosa eres”, “Wow, que preciosa fotografía”, “Eres una sirena por completo”, “Que foto tan cool, me encantas”, fueron uno de los múltiples comentarios que se podían leer en la imagen.