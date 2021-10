Los problemas legales que enfrenta la conductora mexicana Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Pugar, cobraría una nueva víctima

La también conductora Galilea Montijo, gran amiga de Inés, estaría prófuga de la justicia

La psíquica Vieira Vidente revela la verdad de lo que está pasando con ella Luego de que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, fueran acusados por los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ahora su gran amiga, la conductora Galilea Montijo, estaría prófuga de la justicia, de acuerdo con Vieira Vidente. Relacionado Muere cineasta mexicano Felipe Cazals Empleadas de Hooters denuncian nuevo uniforme (VIDEOS) China sorprende con nuevo misil hipersónico A través de un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, la reconocida psíquica, quien hace apenas unos días aseguró que Vicente Fernández “ya no está con nosotros”, le ‘echó las cartas’ a la presentadora del programa Hoy de Televisa. ¿Galilea Montijo ya no está en México? Antes de entrar de lleno con sus revelaciones sobre Galilea Montijo, Vieira Vidente comentó que muchas personas son las que le han preguntado a través de las redes sociales que hay de cierto que la conductora mexicana se ha ido de su país. “Yo también quiero ver cómo terminará ella este 2021 y que le traerá el 2022. Recordemos que ella ha tenido una amistad con Inés Gómez Mont y por ahí viene la situación”, expresó la reconocida psíquica poco antes de comenzar con su primera lectura de cartas.

¿Galilea Montijo caerá preso? Vieira Vidente cuenta la verdad “Las cartas y mis ancestros me están diciendo: se siente derrumbada la torre; la magia, la amistad de una mujer de pelo negro que tiene el sartén por el mango que se siente con poder y tiene dinero, Inés Gómez Mont, pero qué pasa, ahí viene lo bueno”. Vieira Vidente aseguró que, en sus cartas, se observa a una mujer que le da la espalda: “Las cartas me están diciendo que Galilea Montijo no se está yendo definitivamente de México, el que ella se esté yendo a otro lugar, no significa que ella esté huyendo y que también se vaya a vivir a otro país o a Estados Unidos”.

La amistad entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont no terminará de la mejor manera Sin esperar mucho tiempo,la psíquica adelantó que la amistad entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont no terminará bien, y que la conductora del programa Hoy tiene muchos secretos, más de lo que la gente se imagina, de Inés. “Yo si veo que a ella (refiriéndose a “Gali”) la van a llamar de la procuraduría para que testifique todo lo que sabe de su amiga, aparte, en el 2022, Galilea va a seguir dando de qué hablar”, expresó Vieira Vidente, quien aún tendría más por compartir.

Vieira Vidente comparte una primicia “El marido de Galilea (Fernando Reina Iglesias) no es una ‘blanca palomita’, no estoy hablando en lo personal, que si es un mujeriego o no, no estoy tocando ese punto, sino en lo profesional. Aquí me está marcando que hay muchas cosas que él está tapando”. La reconocida psíquica compartió que para 2022 y 2023 le buscarán más cosas a fondo a Reina Iglesias y le encontrarán algo inesperado: “Galilea tiene un cruce, por más que ella sea ‘santera’, no le va a ayudar ni ‘el médico chino’ como digo yo, ni el padrino, ni lo que ella tenga, porque el que la hace la paga”.

Vieira Vidente le dice a Galilea Montijo que tenga mucho cuidado En otra parte de este video, Vieira Vidente no quiso dejar escapar la ocasión para decirle a la conductora del programa Hoy que tenga mucho cuidado, ya que en una de sus cartas le aparece de forma clara y contundente la cárcel. “Un matrimonio que más adelante llegan a separarse. Si ella dura con su esposo de aquí a 2028 es mucho. De 2028 para abajo, una ruptura de Galilea y su esposo porque ella dice que no va a seguir así, a su marido le vienen cosas muy fuertes”.

¿Galilea Montijo traicionará a Inés Gómez Mont? Otras cartas le señalan a la psíquica que Galilea Montijo traicionará a una persona muy allegada a ella, sin decir nombre alguno, pero lo hará de una forma en la que no hundirá a esa persona, aunque no se quedará callada, tratando de limpiarse y seguir adelante. “Galilea no pisa la cárcel, pero su marido si pagará muchas cosas los platos rotos. Su marido tiene muchos secretos, es como el esposo de Yadhira Carillo (refiriéndose al abogado Juan Collado, quien hoy en día está en la cárcel)”, compartió la vidente.

Galilea Montijo estaría enterada del paradero de Inés Gómez Mont Ya casi para finalizar con su lectura de cartas, Vieira Vidente aseguró que Galilea Montijo sabe dónde se encuentra ‘escondida’ Inés Gómez Mont, además de que entre ellas sí ha habido comunicación, pero es algo que hacen con mucho cuidado, ya que se están grabando todas las llamadas de Inés. “Galilea Montijo va a estar saliendo de México, pero no veo que se dé a la fuga y que nadie sepa de ella porque siempre va a dar la cara y va a decir que no tiene nada qué esconder, y el hecho de que haya tenido una amistad con alguna persona (en este caso, Inés), no significa que sea culpable”.

“Galilea Montijo va a salir salpicada” Aunque dejó en claro que la conductora del programa Hoy no pisaría la cárcel, Vieira Vidente aseguró que Galilea Montijo saldrá ‘salpicada’ gracias a su marido y al esposo de Inés Gómez Mont, quienes esconden muchas cosas que saldrán a la luz. “Por más que este hombre trate de usar la magia, por más que Galilea busque en la brujería, no va a ayudar a su esposo porque él tiene cosas qué pagar, y para 2022, a ella le vienen muchas contradicciones y contrariedades, no veo un camino limpio, dará mucho de qué hablar”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Inés Gómez Mont niega enriquecimiento ilícito, pero regalaba bolsas de 4 millones de pesos A pesar de que la conductora Inés Gómez Mont ha asegurado que la acusación en su contra por enriquecimiento ilícito por tres mil millones de pesos es falsa, en más de una ocasión ha modelado prendas de vestir y bolsas de marcas exclusivas que ascienden a más de los cuatro millones de pesos. Esposa de Víctor Álvarez Puga y sobrina del exsecretario de gobernación Fernando Gómez Mont, Inés solía compartir sus excéntricas piezas en redes sociales. De manera particular, la conductora de Los 25+ compartía fotografías en las que modelaba sus bolsos, mismos que, en algunos casos, alcanzan precios de más de los cuatro millones de pesos, si acaso se pueden conseguir dada su exclusividad.