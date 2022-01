En ese entonces, se informaba que la conductora no bailaba solo porque sí, sino por la necesitad de ganarse un peso, afirmando que no hacía bailes con índole sexual, ni mucho menos se le vio estar en contacto con algún hombre, simplemente hacía su trabajo y respetaba lo que más se podía de su cuerpo.

¿Le hizo un amarre a su esposo? Vaya sorpresa que causó la santera Karlita al revelar a través del programa Chisme No Like que la conductora mexicana, Galilea Montijo tenía problemas con algunos de los santeros con los que “ella se encomendó” y afirma que la presentadora le hizo un “amarre” a su esposo para estar con ella.

Ante este panorama tan caótico, la santera Karlita, afirmó para el programa de Chisme No Like que así le comenzaran a salir cosas del pasado a Galilea Montijo, todo esto después de que la conductora se “metió en donde no debía”, teniendo problemas con los que presuntamente antes acudía: los santeros.

A través de la cuenta de Instagram del programa Chsime No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, la santera Karlita reveló lo inesperado sobre Galilea Montijo, asegurando inclusive que tenía problemas con varios santeros y que “le había hecho un amarre” a su marido:

Posteriormente, Karlita La Santera afirmó para el programa Chisme No Like que los santos ya le estaban cobrando “su mal comportamiento” y por eso se ha visto involucrada en muchos problemas y situaciones en los últimos meses. ¿Quieres saber qué dijo? Continúa leyendo la siguiente página.

Tuvo problemas con varios santeros

Posteriormente a estas declaraciones, La Santera aseguró que Galilea Montijo tuvo problemas con varios santeros a los que recurría en un inicio: “Trae problemas con babalao y con varios santeros, porque la señora tiene ultimátum, los cuales tuvo que hacer brujería para mantenerse ella y su familia”.

“Que no niegue lo que ella es, que no niegue la corona que ella trae, no niegue sus cosas para que todo le salga bien, lo siento señora, no se haga público, no vaya a lugares en donde no debe, a donde va a registrarse y que todo el mundo se entere”.