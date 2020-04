Gainesville se podría convertir en el próximo foco de la pandemia de coronavirus en Georgia, por lo que la comunidad hispana que en su mayoría ahí reside sería la más afectada.

El Sistema de Salud del noreste de Georgia confirmó un total de 1,278 nuevos casos positivos de coronavirus en el condado de Hall y reportó que al menos la mitad de los pacientes son hispanos, según reseñan hoy medios de prensa.

A pesar de que la semana pasada el gobernador Brian Kemp levantó la cuarenta para reabrir la economía en Georgia, expresó que “a medida que otras áreas de nuestro estado han visto transmisiones reducidas del virus, el área de Gainesville ha experimentado un aumento en los casos, y nuestros socios hospitalarios en el área están viendo más hospitalizaciones”.

Por otro lado, el Departamento de Salud de Georgia registra hasta este martes un total de 1,166 nuevos casos en el condado de Hall, una cifra que difiere a la registrada por el Sistema de Salud del Noreste de Georgia.

In Hall County Georgia, nearly half of patients testing positive for COVID-19 are Latino. According to 2019 census estimates, 29% of Hall County is considered Latino. https://t.co/P9rVV5Z196

“Hay personas de bajo nivel socioeconómico y educativo que no comprenden o no tienen acceso a la información sobre cuarentena, cómo limpiar su casa, interacción con miembros de la familia”, manifestó el médico jefe ejecutivo del Grupo de Médicos del Noreste de Georgia, Dr. Antonio Ríos.

De acuerdo a declaraciones ofrecidas por Vanesa Sarauzua, directora ejecutiva de Hispanic Alliance GA, se determina que la comunidad hispana es la más afectada por el coronavirus, ya que un padre latino de seis hijos se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos afectado por esta pandemia.

También se registró otro caso de una madre hispana que, de acuerdo a Sarazua, ni siquiera podía hablar y estuvo ingresada por unos ochos días.

Según las estadísticas del Departamento de Salud de Georgia, el condado de Hall ocupa el número seis de la lista con más casos registrados de coronavirus, siendo Fulton, DeKalb y Gwinnett los que la encabezan con casos que superan los 1,500 afectados.

Funcionarios de Georgia informaron el martes que el coronavirus ha matado a más de 1,000 personas en todo el estado, ya que algunos funcionarios locales instaron a las personas a continuar aislándose en sus hogares a pesar de los esfuerzos agresivos del gobernador para reabrir negocios y reiniciar la economía.

#BREAKING: At least 1,020 Georgians have died of the new #coronavirus, with more than 100 of those deaths reported in the past 48 hours. https://t.co/ndyGZkuGrJ

— AJC (@ajc) April 28, 2020