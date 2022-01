“Que se arregle el corazón porque está llena de envidia” comentó una usuaria, “Se hacen de todo y aún así no son felices”, “Al menos lo dice, no como otras que dicen que su cuerpazo es de ejercicios y están más Pica”, “Tendría que volver a nacer para verse bien”, entre otros.

La rival de la actriz y presentadora Alicia Machado, Gaby Spanic se puede ver en las imágenes como está colocada enfrente de un espejo, posando y mostrando su cuerpo , y aunque parece ser que la venezolana está luciendo poco maquillaje, los usuarios no dejaron pasar el momento para comentar sobre su aspecto.

Gaby Spanic luce cuerpazo: La actriz de 48 años, Gabriela Spanic, protagonista de la novela “La Usurpadora” y “Soy tu Dueña”, impresionó a todos sus seguidores a través de unas historias en Instagram que publicó recientemente. La cuenta oficial de ‘Chisme No like’ le dio difusión y los seguidores opinaron.

Gaby Spanic luce cuerpazo: Le llueven criticas a la venezolana

“La veo igual y no es envidia”, este es uno de los cientos de comentarios que le llovieron a la actriz luego de hacer pública la noticia de su “arreglito estético” y es que, luego de tantas controversias en los que se ha visto envuelta, muchos de los seguidores de “Chisme No Like” dicen que debería de mejorar su actitud.

“La que puede puede y la que no “critica”, “Se hubiera metido a un tratamiento psicológico”, “Y el corazón no se arregló? Ya le pagó a Gustavo Adolfo”, “Se iría a deformar en otras palabras”, “Solo le falta la cara y queda linda”, “Cuando tengan alzhéimer no van a saber que hacer con todo eso que se operaron”.