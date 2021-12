Gaby Spanic muestra cómo quedó tras unos ‘arreglitos’ estéticos (FOTOS)

Gaby Spanic acudió a realizarse unos arreglos estéticos.

Comparten vídeos contando los resultados.

Muestra como quedó tras la exitosa operación. Gaby Spanic arreglos quirúrgicos. Gaby Spanic ha demostrado tener una de las figuras más envidiables sin duda alguna del medio artístico, pero siempre se puede mejorar o al menos eso es lo que cree la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela ‘La usurpadora’, quien anunció que se sometería a una cirugía estética para corregir algunas ‘cositas’ de su delgada y estilizada figura. La actriz lo confirmó el pasado miércoles a través de sus redes sociales, donde posó junto a su doctor Luis Gil, el cirujano plástico de las estrellas quien estará a cargo de su intervención quirúrgica. “Me va a poner más bella de lo que soy”, expresó la guapa actriz en un video que publicó en la cuenta de Instagram del cirujano, mientras que él explicó que la venezolana lo buscó de inmediato. Los ‘arreglitos’ estéticos que se realizó Gaby Spanic “Mañana haremos realidad el sueño de Gaby Spanic, la famosa usurpadora, quien me ha buscado por todos lados para que la opere”, comentó el cirujano en uno de los videos posteados en Instagram. En el clip se percibe a la bella Gaby con una gran sonrisa en el rostro muy entusiasmada por haber logrado su meta según informó People en Español. El Dr. Luis Gil explicó que la actriz venezolana tuvo una pequeña pérdida de peso al momento que participó en el programa ‘Dancing with the Stars’, lo que derivo que ocurriera una especie de flacidez cosa que el cirujano va a corregir en el cuerpo de Gaby, “Mañana vamos a hacer su cirugía, vamos a corregir esa flacidez”, detalló en el video.

Gaby Spanic arreglos quirúrgicos. La actriz venezolana se realizó un levantamiento de glúteos “Vamos a darle un poco más de cintura, un pequeño levantamiento de glúteos y y usar la tecnología… para tensar su piel que ha venido con el tiempo descendiendo y está un poco laxa, vamos a corregir todo eso el día de mañana”, informó el cirujano en el post de Instagram dejando saber a todos los seguidores de la actriz lo que realizaría con ella. Según reveló que la cirugía fue llevada a cabo el pasado jueves 16 de diciembre, en su clínica ubicada en Guadalajara y tal parece que todo fue un gran éxito, pues en cuanto finalizó varias historias fueron publicadas por su doctor en donde se mostró el procedimiento y los primeros resultados de la misma según el portal ya citado.

Gaby Spanic y su cirujano adelantaron un poco los resultados de la cirugía Después la actriz dio sus primeras declaraciones luego de la cirugía y aunque asegura que se siente un poco adolorida se encuentra perfectamente bien y por supuesto muy feliz: “Hola mis ángeles. Me levante como si nada, un poco de dolor pero es lo normal, estoy un poco inflamada, aunque sé que los resultados los vamos a ver en unos meses”, comentó. El cirujano responsable de este gran cambio en la guapa actriz aseguró que en unos meses mostrarían el resultado final, aunque él ya lo adelantó con estas palabras: “Quedó espectacular. Les vamos a mostrar cómo quedó, cómo lo hicimos, pero más adelante, ahorita está en recuperación. Les informo que todo ha salido perfecto y está muy bien”, informó en una de las historias informó People en Español. Archivado como: Gaby Spanic arreglos quirúrgicos.

La actriz venezolana se ha hecho más arreglos estéticos. Gaby Spanic arreglos quirúrgicos Es importante mencionar que esta no es la primera vez que la actriz se pone en las manos del Dr. Luis Gil, debido a que el pasado mes de junio se sometió a un rejuvenecimiento sumando el arreglo de algunos ‘detallitos’ que no le gustaban para nada de su físico de acuerdo a lo que se impartió en Infobae. Gaby Spanic relató que introdujeron en su piel un hilo quirúrgico el cual favorece la producción de colágeno, evitando así el hundimiento de la forma de la cara, increíble ¿no?. “Me hecho toneladas de crema, me cuido muchísimo, hago ejercicio, la verdad si me puse un hilito en este lado porque como duermo de este lado (derecho) ya se va hundiendo esa parte de la cara y esos son hilos quirúrgicos, me hicieron lo que llaman una armonización de rostro, yo sí me aplico estas cosas que no son invasivas”, también contó la venezolana para la revista de espectáculos TVyNotas.

Los usuarios internautas reaccionaron rápido ante el post del Dr. Luis Gil Después de haber posteado los videos en los que explica en que consistiría la intervención quirúrgica de Gaby Spanic tanto los seguidores del cirujano como los de la actriz plasmaron sus comentarios opinando al respecto, la mayoría de ellos muy buenos, pues le deseaban lo mejor a la actriz y felicitaban al doctor. “Gaby está en manos de un excelente profesional. Confió en este con los ojos cerrados”, “Nuestro bien más precioso está en tus manos, cuídala mucho”, “Usted doctor tiene magia en sus manos”, “Seguro quedará más hermosa de lo que es”, “Cuide de mi Gaby porfis”, son algunos de los comentarios que se leen.

Gaby Spanic se vio envuelta en una polémica tras su participación en ‘La Casa de los Famosos’ De acuerdo con un video publicado por la cuenta de Instagram @escandalo_o, se logra observar como la modelo venezolana, Alicia Machado arremetía en contra de su antes amiga Gaby Spanic, con quien a palabras de la también presentadora de Tv, llevaba más de 25 años de amistad pero que la actriz los había echado por la borda. En el video, el cual fue compartido el pasado 18 de septiembre aparece Gaby Spanic sentada en la mesa, mientras que Roberto Romano y Celia Lora se encontraban a su lado, posteriormente, se ve como la actriz comienza a hablar con la venezolana, afirmando que la decisión de salvar a la hija de Alex Lora de la eliminación no tenía nada que ver con ella. Archivado como: Gaby Spanic arreglos quirúrgicos.

La pelea entre Gaby Spanic y Alicia Machado “Mira Alicia”, comienza Gaby Spanic, la nueva ‘enemiga’ de la Machado en La Casa de los Famosos, “Yo no tengo nada personal con la decisión de ayer, yo creo que aquí nadie tiene la necesitad y obligación de salvar a nadie, yo no quiero que tú te lo tomes a personal ni mucho menos, pero tu actitud no es la más favorable”. Posteriormente a esto, Alicia Machado no se quedó callada y arremetió en contra de la protagonista de varias telenovelas mexicanas: “Ajá, ajá, yo me porto como que se me dé la gana”, a lo que Gaby vuelve a repetir que ella una vez más no tenía nada en contra de nadie: “Yo fui líder y yo no hice esto porque tengo algo en contra de alguien”, tras esto, Celia Lora interviene y le dice a la actriz que “no se lo tome a personal” y que ya mejor “no le haga caso”.

Las cosas se tornaron rojas en el reality show Sin embargo estas palabras no sirvieron para calmar a Gaby Spanic, quien se encontraba ya muy molesta por la actitud que estaba tomando Alicia Machado en contra de ella, repitiendo que la verdad no hizo nada de eso porque estuviera en contra de ella, a lo que una vez más la hija de Alex Lora argumenta que la venezolana siempre era así: “Primero te trata así y después viene a ti como si nada, decídete, eres o no eres”. Ante este video, muchos seguidores de la cuenta de Instagram de escandalo_0 comenzaron a llegar, afirmando que en esta ocasión la decisión que había tomado Gaby de salvar a Celia Lora en lugar de Alicia no había sido la mejor: “Celia se está muriendo de la risa para sus adentros, sabe que ella en el lugar de Gaby jamás la hubiera salvado. Gaby cometió error, ni se da cuenta que Celia habla de ella a sus espaldas. Y Alicia tiene derecho en molestarse”.

Fuerte rivalidad entre ambas venezolanas La gran rivalidad entre Gaby Spanic y Alicia Machado se originó después de que la actriz se convirtió en líder de La Casa de los Famosos, dándole inmunidad y el poder de elegir a una integrante para salvarlo de la nominación, entre ellas se encontraban Celia Lora y Alicia Machado y la participante de telenovelas decidió usar su comodín para salvar a la hija de Alex Lora, lo cual causó gran indignación en la ex Miss Universo. De acuerdo con el portal Infobae, y con la misma Alicia Machado, antes de entrar al reality ya se había puesto de acuerdo con Gaby, pactando que ambas se iban a ayudar para continuar el mayor tiempo posible dentro del concurso, sin embargo, Spanic decidió usar su voto para salvar a Celia Lora, quien desde hace unos días mantiene una gran enemistad con Alicia. Archivado como: Gaby Spanic arreglos quirúrgicos.

Gaby Spanic arreglos quirúrgicos. Las especulaciones no detienen a Gaby Spanic Tras haber provocado semejando escándalo horas antes de la gran final, Machado dijo lo siguiente: “Los amo a todos mis compañeros que están aquí. Y en el caso de Gabriela Spanic que me da profunda lástima, le deseo que ojalá busque ayuda psicológica y que de verdad encuentre la paz en su corazón y en su vida y ojalá algún día aprenda a valorar a las personas que vale la pena tener a su lado”. Gaby Spanic ha recibido ataques por todos lados después de ese incómodo y eufórico momento que pasó en la tv, sin embargo siegue adelante con su vida y su carrera actualmente, pues se dice que próximamente la podremos ver en la pantalla chica haciendo lo que mejor sabe hacer, actuar de manera impecable.

La actriz venezolana está por estrenar una telenovela De acuerdo al portal de Infobae se compartió que Spanic estará actuando en la próxima telenovela de Salvador Mejía, llamada ‘Corazón Guerrero’ para la cadena de Televisa. Se dice que el programa de televisión será una adaptación mexicana de la historia argentina ‘Valientes’. ‘Corazón guerrero’ se podrá basar en la sinopsis de la trama original, aunque en este caso giraría en torno a los hermanos Guerrero, quienes están en busca de venganza en contra del asesino de su padre tratando de enamorar a sus hijas. Pero todo cambia cuando los sentimientos se transforman y nace el verdadero amor entre ellos. Archivado como: Gaby Spanic arreglos quirúrgicos.