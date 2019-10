View this post on Instagram

Algunas parejas de las telenovelas de #1991 #alfilodelamuerte #televisa @canalestrellas #lasestrellas #lapicarasoñadora #elabueloyyo 🎥🎞📺 @zuritahm @ludwika_paleta @gaelgarciab #eduardopalomo 🖤 #marianalevy 🖤