Gaby Mellado habla en exclusiva sobre la Desalmada

La mexicana cuenta su experiencia interpretando a Clara en la telenovela

Su personaje es una mujer alegre, guapa y leal La actriz Gaby Mellado interpreta en La Desalmada a Clara, una mujer alegre, guapa y leal. Esconde un pasado del que se avergüenza y que ha nadie le ha confesado. Se topó con la mano solidaria de Juana y Fernanda, quienes la acogieron en el Rancho Nuevo Amanecer, donde aprendió a realizar labores menores. Se enamora sinceramente de David, generando un gran escándalo en la vida política y social de Ichámal, cuando su secreto sale a la luz. Relacionado Guy Ecker y Bárbara de Regil hablan en exclusiva de “Parientes a la fuerza” Irreconocible a sus 69 años, Verónica Castro aparece junto a sus hijos Christian y Michel ¡Desalmado! Masacra a su esposa, sus dos hijas, mamá y padrastro; después se va a comprar barbacoa (FOTOS) La Desalmada cuenta la historia de Fernanda, una joven hermosa y trabajadora. Tiene una inteligencia nata que la destaca como líder. Está dedicada de lleno a las faenas del campo y se ha convertido en una extraordinaria y valiente jinete. Es inteligente y de gustos sencillos. Irradia una sensualidad natural sin proponérselo. Gaby Mellado habla de la Desalmada Al quedar huérfana, se muda a Ichámal, se asocia con Juana y juntas dirigen el Rancho Nuevo Amanecer. Es solidaria con los débiles y terminante en sus defensas. Es apasionada en el amor, pero también en sus sentimientos de odio; se debate entre sus deseos de hacer justicia y la aceptación de una nueva vida llena de felicidad. Tres años después Fernanda se ha convertido en una mujer dura y desalmada cuyo único objetivo es hacer pagar al hombre que mató a su esposo y la violó. La única pista que tiene es un original dije de toro antiguo con una cornamenta gastada que pendía del cuello del asesino y violador. Ahora la actriz mexicana habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre este proyecto que está teniendo éxito.

Gaby Mellado La Desalmada: Cuéntanos un poco de la Desalmada y de Clara “La verdad fue todo muy bonito desde el principio, yo no estaba contemplada, no fui de las primeras en que me llamaron al principio para hacer el casting de clara. Y cuando me presentó en el foro donde estaban haciendo las pruebas para este personaje y me dijeron deja te llamamos”. “Me marcan y me quedo y empieza toda esta revolución, todo este torbellino con la novela de empezar a grabar y la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito. A la gente le está encantando en Estados Unidos y estamos muy agradecidos porque al público les queremos ofrecer para que recuerden lo bonito que es México”.

Gaby Mellado La Desalmada: ¿De qué forma te preparaste para este personaje de Clara? “Por una cuestión de pandemia se hace lo que se puede con todo el corazón y hacer lo más que se puede dentro de las posibilidades y de las herramientas que tenemos a la mano. Hoy por hoy el internet es una belleza, me hubiera encantado ir a una fundación, pero en este caso no me pude acercar con nadie de la fundación por lo mismo”. “Toda esta parte más brillante del personaje, no puedo acercarme a esto, lo que más me gusta de esta carrera es que puedo aprender todo lo que quiera porque son diferentes personajes y cada caso es completamente distinto. Me tengo que sumergir y cada vez es agarrar herramientas, para mí como actriz y para los personajes, en este caso estuvo muy apresurado”.

Gaby Mellado La Desalmada: A ti te lastimaron, esa parte tienes en común con Clara “Al fin de cuentas es parte del proceso, enamorarse e la persona equivocada, en mi caso claro que me ha pasado algunas veces, creo que más de las que me gustaría vivir. Pero si completamente y al fin de cuentas no tienes que perder esa esperanza y esas ganas de querer encontrar a tu pareja ideal, a tu compañero de vida. Y ahí me identifico mucho y sobre todo es en esta parte donde le entiendo por qué es más joven que yo. Clara tiene 21 años, yo ya tengo 29 años y ya pasé por ahí y ya decidí mentir en algunas ocasiones, todas las consecuencias que me trajo fueron terribles. Es lo que está viviendo Clara, toda esta parte de ocultar esa parte tan fuerte de ella, ya que es el pasado de la prostitución”.

Gaby Mellado La Desalmada: ¿Te tocó que te golpearan o que golpearas a alguien? “Por suerte lo de Paulina fue un caso aislado y fue chistoso porque en esa novela, Paulina también le pegó sin querer a Elizabeth Álvarez, ahora sí que fue como parte de su marca en esa producción y nos moríamos de risa. Ya después Elizabeth estaba bien, pero en este caso fíjate que no porque nada más me tocó cachetear a Fiona que hace el personaje de Sandra, pero muy cuidado obviamente es mucho más chica que yo”. “Pero no hubo ningún accidente con ningún actor, nada más todos los bichos que nos tocaron en las locaciones y los calores infernales, pero por suerte no hubo accidentes con animales ni con otros compañeros, tuvimos suerte. Estuvimos todos cuidándonos mucho”.

¿Cómo es la convivencia con tus compañeros? “Si todavía seguimos en un chat que tenemos, seguimos platicando y comentándonos, seguimos felicitándonos en los cumpleaños, en los proyectos que va teniendo cada uno. Se hizo un equipo muy padre, creo que el Güero Castro hizo un gran trabajo no solamente en cuestión de historia y producción, sino también en actores”. “Porque juntó actores con un carácter muy fuerte y al mismo tiempo muy noble. Todo mundo creería que Eduardo Santamarina es insoportable y es el hombre más encantador y más lindo. Raúl Araiza también es muy simpático, si se hizo un trabajo y un equipo muy bonito fuera de cámaras”. Archivado como: Gaby Mellado La Desalmada

¿Qué opinas de trabajar con el Güero Castro? “Ya había escuchado mucho de él y escuche que trabajar con él era lo máximo y si es verdad, es un gran ser humano, aparte es un hombre muy inteligente. Nos tocó ir a cenar en algunas ocasiones los actores con él, es un hombre muy inteligente. Y aparte de toda esta parte de cuidar la producción”. “No nos dejaba poner un vestuario que él no aprobaba, porque cuida desde el pelo hasta el zapato, hasta el guion absolutamente todo. Yo sigo sin saber en qué termina la historia de Alberto Estrella, no nos mandaron los guiones a los actores, nos mandaban la escena y en plan de pregúntale a tu director las dudas, es parte de esta dinámica de trabajar con productores diferentes y a mí me encantó”. Archivado como: Gaby Mellado La Desalmada