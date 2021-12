Gaby Espino disfruta al máximo de su relación.

Así demuestra el amor por su pareja en redes sociales.

Reacciona ante las críticas que ha recibido.

Gaby Espino defiende relación. Desde muy joven comenzó haciendo comerciales de determinados productos como chocolates, leches y hasta de algunas marcas de ropa infantil, y es que Gaby siempre llamó la atención por su belleza física y espontaneidad y como dejar de lado su gran y cautivadora sonrisa.

La actriz venezolana a través de su cuenta personal de Instagram ha presumido en varias fotografías a su pareja Miguel Mawad, tras sus publicaciones la guapa chica ha sido criticada tras hacer cada uno de sus post pero no le importó pues ella disfruta de su relación al máximo.

La guapa actriz presume su relación más que nunca

Según se informa en la revista digital People en Español cuanto más dicen y opinan los usuarios internautas, con más orgullo presume Gaby Espino a su pareja, Miguel Mawad, pues no le importan los comentarios de los demás sino su felicidad. Desde que los enamorados dieran a conocer su romance en la alfombra roja de los Billboard Latino, no todo han sido flores para los enamorados, pero ellos no permiten que les afecte en lo absoluto.

Las críticas al empresario venezolano surgen por las supuestas informaciones infundadas sobre su vida y por si fuera poco de su pasado, lo cual han dado lugar a fuertes comentarios contra su persona y, por tanto, contra la de su actual pareja, la actriz Gaby Espino.