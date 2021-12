Gabriela Spanic está de luto por la muerte de Arquímedes Rivero

La actriz publicó un mensaje en su cuenta de Instagram

La venezolana protagonizó la telenovela ‘La Usurpadora’ La actriz venezolana Gabriela Spanic está de luto por la inesperada muerte del productor de televisión Arquímedes Rivero, con quien trabajó en muchos proyectos, la artista publicó un sentido mensaje a través de su cuenta en Instagram en donde mencionó la tristeza que siente por la partida de tan querido personaje, por lo que dejará huella en el mundo del espectáculo, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de People En Español. De manera textual la actriz escribió lo siguiente: “Te recordaré por siempre papá Arquímedes. Esta noticia ha sido muy triste. Se nos fue un papá para la mayoría de los que trabajamos con él. El ojo clínico de la televisión, nuestro maestro de la televisión. Él fue quien nos descubrió a muchos, no seríamos lo que somos por su primera y muchas oportunidades en este difícil y gratificante medio de la televisión”. ¿PORQUÉ SINTIÓ TANTO DOLOR? Y agregó Gabriela Spanic por la muerte del productor: “No puedo con esta noticia. Sé que estás con nuestro padre en un lugar muy especial. Te mereces el cielo Papá Arquímedes, te tendré siempre en mi corazón, en mi mente, en mis recuerdos. Gracias por tanto. Mis más sentidas condolencias a toda la familia. Tengo un nudo en el corazón con esta noticia. Te amo por siempre mi papá de la televisión. Dios te tenga en su divina misericordia”. Esta publicación ha tenido tanto éxito que hasta la mañana de este 3 de diciembre de 2021 superaba los 9 mil 500 me gusta y los 245 comentarios, sobre todo de seguidores que le mandaban fuerzas y oraciones para que pudiera soportar la tristeza de no tener ya más al productor, lo que reflejó un gran cariño que la gente le tiene a quien alguna vez interpretó a ‘La Usurpadora’.

¿QUÉ TANTO DOLOR PROVOCÓ EN LOS SEGUIDORES Y PORQUÉ LE MANDARON MENSAJE? La respuesta de la gente a la noticia que Gabriel Spanic dio sobre la muerte fue tremenda, tanto que no dejaron de mandarle buenas vibras y fuerza para seguir adelante, sin embargo, no fue la única famosa que publicó una foto y un sentido mensaje por la irreparable pérdida, sino que otra personalidad tuvo esa consideración con la memoria del productor y a través de su cuenta de Twitter, hizo lo propio, provocando reacciones conmovedoras de sus seguidores, ella fue la actriz Marjorie de Sousa. La escultural actriz, no quiso dejar pasar desapercibida la partida del productor y de manera triste y acongojada también tuvo algunas palabras a la memoria de él, de manera textual escribió: "Mi querido padrino te fuiste! gracias por tanto, gracias a ti yo soy lo que soy. Me regalaste tantas oportunidades y creíste en mi aún cuando yo no tenía idea que podía llegar tan lejos en este medio. Siempre con tu amistad, picardía, esa manera de ver la vida.#gracias.100pre".

Gabriela Spanic Arquímedes Rivero: ¿QUÉ EMOTIVO MENSAJE MANDÓ LA ACTRIZ MARJORIE DE SOUSA? Estas fueron las tiernas palabras que la artista tuvo hacia con el productor por todas las enseñanzas recibidas a lo largo de los años, durante su incursión en la televisión, son palabras de agradecimiento por tanto que recibió de él. En el mensaje se nota el gran cariño que le tenía así como el respeto, por lo que se sumó al luto que se vive por su fallecimiento, al igual que Gabriela Spanic dijo sobre la muerte del productor Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, así como la hora, el día y el lugar de los servicios funerarios que llevarán a cabo sus familiares, pero se espera que sea en estos días, debido a que la situación por la pandemia no permite que los entierros o cremaciones tarden mucho tiempo, lo que es una realidad es que al productor Arquímedes Rivero le llorarán más famosos.

Gabriela Spanic Arquímedes Rivero: ¿CÓMO REACCIONARON LOS SEGUIDORES ANTE EL DOLOR DE LA ACTRIZ? Por su parte, los seguidores de Gabriela Spanic que dio la noticia sobre la inesperada muerte del productor, no se quisieron quedar atrás y le mandaron mensajes de aliento: "Lo siento mi vida aunque no lo sé quién es este señor, no seas triste mi Gaby, que Dios lo tenga en su Santa Gloria, mis sinceras condolencias", "abrazos para su familia y para ti querida", "descanse en paz, te queremos mucho mi reina mi corazón bendiciones". "Descanse en paz este grande de la televisión y de las telenovelas, el que descubrió en ti ese talento y potencial, Dios lo tenga en su santa gloria", "ahora el está en el mejor lugar y con Dios", "que descanse en paz. Un abrazo fuerte para ti Gaby, fuerzas", "que descanse en paz", "que descanses junto a nuestro Dios", "lo Dios lo tiene en su gloria, el cielo está de gala por tan grande figura" fueron otros de los comentarios de la gente.

