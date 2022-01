Muchos de los fieles seguidores de la guapísima presentadora de televisión no dudaron en comentar la fotografía que la misma posteo en sus redes sociales, como siempre muchos la alagaron por su sinigual belleza, otros sí tocaron el tema de su renuncia alentándola a que no lo haga.

Es importante señalar que hasta el momento Gabriela no se ha pronunciado al respecto, únicamente realizó ese post en su cuenta de Instagram pero aún no ha confirmado nada, pero se espera que pronto la reconocida conductora hable al respecto para despejar todas las dudas que han surgido junto con especulaciones.

Gabriela Crassus afirmó el sentirse sola en el proceso de duelo con sus hijos

La presentadora de televisión fue la responsable de decirle a sus hijos que su padre había fallecido y desde entonces ha tenido que hacerlos conscientes de este hecho y de cómo tienen que salir en familia juntos de su dolor. “Ya acepté que no puedo cambiar lo que pasó, que Rodrigo ya no está, que Rodrigo ya no va a regresar, que no es de yo puedo ir a terapia a solucionar el problema, porque no es una pelea, no es divorcio, Rodrigo murió”, compartió.

Gaby se ha mantenido fuerte a pesar de las circunstancias, pero expresó el sentirse sola, “Lo que todavía no supero es que mis hijos no tengan a su papá, esa parte a mi me está costando mucho, cuando pasas por algo así, híjole, sientes que se te derrumba el mundo. Yo dije ‘¿qué voy a hacer?, ¿Cómo voy a hacer esto yo sola?’, pero me doy cuenta que claro que puedo, y con mis dos vikingos hasta el fin del mundo”, reveló. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Gabriela Crassus renuncia programa.