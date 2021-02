Cabe recordar lo mucho que se especularon las razones del por qué Gabriel Soto había optado mejor por retirarse del programa El Gordo y la Flaca el pasado 2019 en plena transmisión.

En donde Raúl de Molina sacó a relucir que la que había pedido que se fueran había sido Irina Baeva:

“Yo hablé con él aquí afuera y Lili también habló con él, quería quedarse, ella (Irina Baeva) estaba un poco como que no quería que se quedara Gabriel, aunque ella no era la que venía a la entrevista y le dijo que se fueran”.

Posteriormente Lili Estefan agregó: “Yo también salí a conversar con ambos y no sé, ellos tienen que entender que muchas personas no estaban felices de la manera que se anunció esta relación, después de seis meses que se estaba diciendo que no, que no estaban juntos, pero de ahí a irse”.

Cabe recordar que pare ese año los escándalos perseguían a la pareja después de que mucho se argumentara de la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva hacía la también actriz, Geraldine Bazán.

Archivado como: Gabriel Soto programa

Para ver videos de noticias como esta suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/user/MundoHispanico

Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos