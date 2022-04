¿El peor miedo de Geraldine Bazán se cumplirá? Gabriel Soto e Irina Baeva estarían esperando su primer bebé juntos, incluso, antes de casarse, boda que no se ha efectuado siendo que desde hace dos años están comprometidos, pero la pandemia no se lo permitió… ahora ¿unas fotos los dejaron en evidencia sobre embarazo?

¿Qué sucedió con la boda de la pareja?

Y sobre los planes de boda de la pareja, Gabriel Soto comentó que tiene intención de poner costumbres rusas en el enlace junto a su mujer Irina Baeva: “Sí, de hecho estamos empezando a afinar detalles con nuestro wedding planner, y tenemos la idea de hacer algo con Rusia, ya que mi mujer es de allá y hay tradiciones que no hay que perder y conservar”, comentó.

Los comentarios de la gente sobre lo que comentó el actor no se hicieron esperar: “Esa mujer me da desconfianza se me hace tan falsa que asusta!”, “Eso es lo que ella quería, un embarazo para darle en la cabeza a Geraldine, no sabe lo que le espera la pobre cuando no pueda estar al 100 con ese infiel”, “Jajaja si y que se apure o parecerá el tatarabuelo de su hijo”, se puede leer en el video. AQUÍ EL VIDEO DE LO QUE DIJO GABRIEL SOTO SOBRE SUPUESTO EMBARAZO DE IRINA BAEVA Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este video.