El abogado del artista reveló cuánto están exigiendo para ‘reparar’ los daños. “No es un número lo que estamos reclamando en esa demanda, son seis números. Estamos hablando aproximadamente de 50 o 60 millones de pesos (mexicanos)”, dijo. Mientras tanto, Soto agregó: “Siempre me voy a defender ante lo que se me hace justo” e hizo referencia a recientes acusaciones en su contra por parte de Laura Bozzo.

Doble Moral

En efecto, muchos de los seguidores aplaudieron el hecho de Soto saliera victorioso en un caso sobre el respeto a la intimidad. Sin embargo, mucho otros sacaron a relucir su ‘doble moral’ y comentaron: “Ridículo de que moral y respetó habla si las personas que hacen lo correcto no tienen nada que esconder la ex lo vía de demandar a el por el respeto que no le tubo a ella”.

“Pues se hubiera portado bien ,por q si en ese entonces estaba casado no tuvo por q andar cargando a la otra actriz , si no quiere q lo difamen que no de de que hablar para empezar su conducta moral con la nueva muchacha q tiene lo dice todo. DOBLE MORAL”, “Doble moral este señor”, “Solo él sabe la verdad de todo lo que hizo y no con esa señora, la demanda solo es, por la publicación, igual que demande por hacer daño moral a, su ex esposa Geraldine por andar con Irina”, comentaron algunos enojados.