Y aunque se pensaría que a la primera persona que se lo contaría sería Irina Baeva, no fue así, ya que Gabriel Soto lo comentó con su ex esposa y madre de sus dos hijas, la también actriz Geraldine Bazán, quien le mostró todo su apoyo.

Pero eso no sería todo, ya que también se supo que el actor mexicano se enteró de la filtración de su video íntimo una hora antes de que se volviera tendencia en redes sociales.

De acuerdo con información del programa Suelta la sopa , que retomó de la revista TVNotas, este escándalo no alteró el romance entre Gabriel Soto y la actriz y modelo rusa, pues ambos se siguen amando.

Y esta historia no termina. A menos de un mes de que se filtrara el video íntimo de Gabriel Soto, ex de Geraldine Bazán, ahora se asegura que el actor mexicano se grabó recientemente, pues sería de la etapa en que su pareja actual, Irina Baeva, se encontraba en Nueva York, apenas el año pasado.

“El puesto de amante está vacante”

Después de que se diera a conocer que el video íntimo de Gabriel Soto es reciente, y no de hace algunos años como lo había asegurado el actor mexicano, internautas aprovecharon la ocasión para expresar sus puntos de vista:

“Él no es hombre de una sola y el puesto de amante está vacante. No es de sorprenderse”, “Que triste historia para la rusa (Irina Baeva), se buscó ella misma las limitantes de surgir con sus sueños profesionales y personales”, “Se nota por el look que el video es actual”.

Por su parte, una usuaria compartió la siguiente teoría: “Es hora que los dos (Gabriel Soto e Irina) den su brazo a torcer, que ellos mismos fueron los que filtraron el video para generar polémica y buscar rating, aunque el tiro les haya salido por la culata”.