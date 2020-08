Gabriel Iglesias | Biografía

Año Título Personaje

1993 Lleno, por favor Participación especial

1997 Make me laugh Invitado especial

1999 VS Cómico

2000 All That Varios personajes

2002 My Wife and Kids Nabu

2003 Comedy Central Presents Él mismo

2003 Marty’s Corner Él mismo

2006 Last Comic Standing Concursante

2006 The Emperor’s New School Guaca

2006 The Tonight Show with Jay Leno Invitado especial

2007 Gabriel Iglesias: Hot and Fluffy Él mismo

2007 Family Guy Mexicano No. 5

2008 Los Barriga

2009 Gabriel Iglesias: I’m Not Fat… I’m Fluffy Él mismo

2011 Gabriel Iglesias Presents Stand Up Revolution Presentador

2011 Equals Three Él mismo

2012 The High Fructose Adventures of Annoying Orange Chicken, Krazy Klaus, Mr. Cash, Smash, Mr. Juicy Fun

2012 Hispanic Comedians: from Gabriel Iglesias to Melissa Villaseñor on growing up funny Él mismo

2012 Hey It’s Fluffy Él mismo

2013 Gabriel Iglesias: Aloha Fluffy Él mismo

2013 Key & Peele Él mismo

2014 Cristela Alberto

2014 Scooby-Doo! Ghastly Goals Profesor Perez

2014 Chelsea Lately Invitado especial

2014 Conan Invitado especial

2015 Fluffy’s Food Adventures Presentador

2015 The today show Invitado especial

2015 Entertainment Tonight Invitado especial

2016 Ice Age: The Great Egg-Scapade Cholly

2016 Gabriel Iglesias: I’m Sorry For What I Said While I Was Hungry Él mismo

2016 Lip Sync Battle Invitado especial, concursante

2017 Narcos Gángster

2017 The Talk Invitado especial

2017 Funny you should ask Él mismo

2017 The late late show with James Corden Invitado especial

2017 Made in Hollywood Él mismo

2018 Modern Family Jorge

2018 Inside jokes Invitado especial

2018 The Jim Jefferies Show Actor

2018 Drop the mic Él mismo

2019 Gabriel Iglesias: One Show Fits All Él mismo

2019 WWE Backstage Él mismo

2019 Straight up Steve Austin Él mismo

2019 Match Game Invitado especial, panelista

2019 Mr. Iglesias Gabe Iglesias

2020 Game On! Concursante

2020 Thanks a million Él mismo