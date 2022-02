Futbolistas brasileños piden ayuda para salir de Ucrania

¡Desesperación total! Futbolistas brasileños que juegan en dos de los clubes más importantes de Ucrania pidieron este día ayuda al gobierno de Brasil al decir que han quedado atrapados tras el ataque militar de Rusia contra Ucrania, de acuerdo con información de The Associated Press.

Leonardo Gorgulho, director de prensa del ministerio de relaciones exteriores de Brasil, dijo en una rueda de prensa en la capital Brasilia que los brasileños residentes en el este de Ucrania deben salir por sus propios medios. Indicó que Brasil y otros países no están en condiciones de evacuar a sus ciudadanos en este momento.

La liga de Ucrania es una ‘vitrina’ para futbolistas brasileños

Para los futbolistas brasileños, el torneo ucraniano es una vitrina para mostrarse a clubes de las principales ligas de Europa, especialmente si se vinculan con Shakhtar y Dínamo, clubes que compiten frecuentemente en la Liga de Campeones. Shakhtar cuenta con 11 brasileños en su primer equipo y otro, Junior Moraes, adoptó la nacionalidad ucraniana.

Shakhtar y Zorya fueron fundados en ciudades del este de Ucrania, pero no han podido jugar ahí desde que separatistas con respaldo ruso tomaron el control de las ciudades en 2014 (Con información de The Associated Press) PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ