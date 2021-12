Marin Cacic ataque cardiaco. Otro joven futbolista ha perdido la vida y el mundo del fútbol se encuentra de luto en estos momentos por el sensible fallecimiento de otra joven promesa. Este hecho sucedió en el país de Croacia cuando un pleno entrenamiento de un equipo de soccer, el deportista se desvaneció.

En un entrenamiento normal del equipo croata, el desvanecimiento de Cacic preocupó a todos los jugadores cuando repentinamente estaba tirado en el campo de juego. El cuerpo medico hizo todo lo posible por mantenerlo con vida, brindándole la atención necesaria, pero el joven no soportó y fue declarado muerto.

A través de las redes sociales el equipo del hoy occiso emitió un comunicado justo a tan solo unas cuantas horas de saber la terrible noticia, el club mantenía las esperanzas de ver con vida al futbolista.”¡Marin, Senj y tu Nehaj están contigo! ¡Sólo pelea, porque sólo sabes hacerlo de esa manera! Sé muy bien que no hay diferencia entre entrenar y un juego para ti, pero agrega combustible a este “juego” y gana”, se lee en el post.

Marin Cacic ataque cardiaco: Estuvo tres días en coma el futbolista

En redes sociales varios conocidos y compañeros lo despidieron con emotivas palabras: “Marin Cacic ha muerto trágicamente tres días después de haber sido puesto en coma tras su repentino colapso en el entrenamiento con su lado NK Nehaj Sinj. Después de que se derrumbó durante la sesión, lo llevaron de inmediato a un donde le diagnosticaron insuficiencia cardíaca al joven de 23 años”, dijo un usuario.

“Otro jugador de fútbol que colapsa. Marin Cacic, de 23 años. Lamentablemente, no sobrevivió. No puede ser que los medios no hablen de esto. Los deportistas afectados del corazón se cuentan por decenas en los últimos meses. El silencio es cómplice”, así anunciaban la muerte del deportista.