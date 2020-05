‘Cacharon’ a famoso futbolista mexicano de LA Galaxy en pleno acto sexual con supuestamente una Kardashian

Jonathan Dos Santos está causando conmoción con una foto supuestamente junto a Kylie Jenner

Se supondría que todo fue en plena cuarentena

Al futbolista mexicano del LA Galaxy, Jonathan Dos Santos se le cruzaron los cables durante un encuentro sexual en esta cuarentena y resulta que supuestamente fue con una Kardashian, específicamente Kylie Jenner.

En redes sociales se ha hecho viral una fotografía que habría subido el futbolista del LA Galaxy en pleno acto sexual, junto a una mujer que se parece mucho a una de las Kardashian, Kylie Jenner. En la imagen, se aprecia al mexicano, seleccionado Nacional, tomándose una selfie junto a su pareja desnuda.

A pesar de que la fotografía ya no aparece en sus historias de Instagram, Jonathan Dos Santos del LA Galaxy ya es tema de conversación en redes sociales por la imagen que presuntamente había compartido y que ahora se difunde entre los cibernautas.

¿Qué habrá pensado Jonathan Dos Santos o fue simplemente una confusión?

La MLS ha empezado a retomar los entrenamientos, tras la suspensión de actividades por la pandemia Covid-19. Durante la cuarentena, todo indica que Jonathan Dos Santos se mantuvo activo.

Varias cuentas de medios de comunicación y de espectáculos han reproducido el ‘bochornoso’ pero a la vez ‘sensual’ momento en el que el futbolista mexicano Jonathan Dos Santos supuestamente ‘se equivocó’ al subir la foto, aunque muchos dicen que en efecto, lo hizo para ‘lucirse’.

El periodista argentino Javier Ceriani, hizo eco de la foto subiendo el siguiente mensaje: “¿SUFRIÓ DESLIZ? Circula en redes una foto que supuestamente Jonathan Dos Santos habría subido a su cuenta de Instagram. En dicha imagen aparece el jugador del Galaxy con una mujer que dejaba ver una parte de su busto. La fotografía habría sido borrada, pero ya circula en las redes sociales”.

Otro medio donde se publicó el momento, fue la cuenta de Instagram de ‘Un nuevo día’, donde de inmediato los comentarios aparecieron con la polémica de que supuestamente el futbolista mexicano habría tenido el acto sexual con una de las Kardashian, pues la mujer que aparece es idéntica a Kylie Jenner y así lo manifestó la gente en la sección de comentarios:

“Quisiera que fuera Kylie”, “Parece a Kylie en la forma de los labios”, “Eso es un montaje”, comentó la gente, sin embargo, hasta el momento, el jugador no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Sin embargo otras personas aseguraron que el futbolista mexicano estaba en todo su derecho de hacer eso dado que no es casado ni tiene novia: “Cual es el escándalo? El hombre ese no es casado y porque ella muestra un seno no creo que eso fuera tan grave. Entonces que es?”, “Esas cosas pasan, A mi me pasó que por enviar una foto a mi esposo la puse en el estado de mi WhatsApp… nunca lo olvidaré”, “Viva la vida mientras este soltero no lastima a nadie”, “A ver si no lo sacan del equipo”.

Pero aunque muchos pensaron que se trataba de una de las Kardashian, Kylie Jenner, se descubrió de quién se trataba la mujer.