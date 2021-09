Furgoneta Gabby Petito cadáver. Escalofriante: Una bloguera de Estados Unidos grabó, sin saberlo, el lugar en donde probablemente se encontraba el cadáver de la youtuber de 22 años Gabby Petito; se trata de la furgoneta blanca en la que tanto ella, como su prometido Brian Laundrie viajaban por todo el país. La mujer no podía creer lo que acababa de pasarle.

Ante este acontecimiento, la mujer confesó para Fox News que le hubiera gustado haber ayudado a Gabby Petito, pero desconocía que se trataba de la misma furgoneta en la que ella viajaba: “Estoy muy triste por no haber podido traerla con vida, poder llevarla de vuelta a casa con su familia o ayudarla, tan solo eso”.

Jen Bethune comentó que la furgoneta blanca, la cual fue encontrada muy cerca del cadáver de Gabby Petito, estaba en un lugar muy oscuro y abandonado, y parecía estar completamente sola: “Pero la furgoneta estaba muy oscura, cerrada, parecía que no había actividad, así que terminamos por seguir conduciendo”.

La joven y su novio modificaron furgoneta para viajar por EEUU

“Reducir el tamaño de nuestra vida para encajar en esta pequeña furgoneta fue la mejor decisión que hemos tomado. Con el espacio limitado, queríamos aprovechar cada centímetro, manteniendo todo minimalista. Definitivamente nos sentimos inspirados por muchos otros #vanlifers en @youtube, pero se nos ocurrió un diseño completamente original”, escribió Brian Laundrie.

A su vez, el prometido agregó: “Casi no gasté nada en la conversión y no podría estar más feliz con el resultado. ¡#Vantour llegará pronto! Sacrificar el espacio para despertar en la naturaleza todos los días no ha sido ningún sacrificio”. Archivado como: Muestran el momento en que encontraron el cadáver de Gabby Petito, se trata de la furgoneta en la que ambos viajaban