No obstante ya hay comentarios por parte de la prensa y crítica «Chicharitsta» que comienzan a comparar el rendimiento del Mellizo en comparación con Javier Hernández quien en una edición del mismo evento marcó cinco goles en una primera ronda

FUNES MORI TENDRÁ QUE TRABAJAR DOBLE POR SER NACIONALIZADO

Rogelio Funes Mori llegó con «bombo y platillo» y mejor presentación no pudo tener con México al marcar en su primer partido amistoso y después, irse con par de pepinos contra Guatemala en el segundo partido de la Copa Oro.

Uno de los mitos, o verdades es que Funes Mori tendrá que trabajar para ganarse el cariño de la gente y de la prensa mexicana debido a su origen argentino y todo lo que este asunto levanta polémica en México, el último delantero naturalizado fue Guillermo Franco de regular paso con la selección.

Además está involucrado aunque no lo quiera en la pugna entre Javier Hernández y Gerardo Martino, entrenador nacido en Argentina, por que éste último no ha querido llamar a «Chicharito» aunque se menciona que el asunto no tiene que ver con futbol sino más bien con indisciplinas con el grupo.