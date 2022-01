Se realiza el funeral de Valentina Orellana Peralta

La joven falleció a los 14 años de edad cuando estaba de compras

Fue el tiro de un policía el que la mató UNA TRISTE DESPEDIDA. Después de tres semanas de la muerte de Valentina Orellana Peralta, la joven que recibió un disparo mientras se encontraba en el probador de una tienda en Los Ángeles por parte de la policía, se está llevando a cabo el servicio de funeral en la Iglesia City of Refuge en Gardena. El reverendo Al Sharpton, está siendo el encargado de oficiar la misa y pronunciar un elogio para la joven, de 14 años. En su discurso, el reverendo menciona que Valentina era una inocente y su sangre no debía ‘lavarse’ del Departamento de Policía de Los Ángeles, hasta que se hagan cargo de sus acciones. La familia, pide justicia ante la muerte de la adolescente. “VALENTINA ES INOCENTE” Entre llanto, canciones, oraciones y pedimentos de justicia, se está llevando a cabo el funeral de Valentina Orellana Peralta. La joven chilena, de 14 años, se encontraba en una tienda Burlington de North Hollywood mientras compraba ropa con su madre cuando la policía entró al lugar, después de un reporte de asalto y disparó. Desafortunadamente, la adolescente fue asesinada por una bala que provenía del arma de un policía. Los abogados de la familia, en el discurso han mencionado que piden justicia por la adolescente hispana y mencionaron que las personas responsables en la muerte de la joven debían pagar por “arrebatarle la vida”. Mientras que el reverendo Al Sharpton, pidió a los presentes que oraran por el alma inocente de Valentina.

El funeral, comenzó a las 11 de la mañana, hora local, e inició con la procesión a dar el último adiós a la joven adolescente. Los padres de Valentina Orellana Peralta, se encontraban encabezando la caminata hacia el féretro de la joven; ambos, lucen sudaderas con el bordado "Justicia para mi hija" y la imagen de la adolescente. El féretro de Valentina, fue abierto y se encuentra rodeado de flores lilas y rosas. Los discursos de los abogados no han faltado, cada uno de ellos castiga los actos ocurridos el 23 de diciembre de 2021, día en que Valentina falleció en brazos de su madre. Uno de ellos, resaltó que los padres de Valentina Orellana habían dejado Chile para poder garantizarle a su hija un mejor futuro y que "cumpliera el sueño americano"; lamentablemente, la joven no alcanzó a vivir sus sueños.

Momentos antes de anunciar su presencia en el escenario que se habilitó, el reverendo compartió un video donde se encuentra a un lado de los padres de Valentina y se observa como está dando los santos óleos, una ceremonia para despedir a un fallecido. Los padres, se encontraban llorando mientras se realizaba la ceremonia y le daban la bendición. "Hoy estoy despidiendo a una niña de 14 años, Valentina Orellana Peralta, que fue asesinada por una bala perdida del Departamento de Policía de Los Ángeles mientras compraba un vestido de Navidad. Estoy orando por sus padres y seres queridos y buscaremos justicia en su nombre.", escribió en la descripción del video que compartió.

El reverendo Al Sharpton, inició agradeciendo al obispo que abrió las puertas de su iglesia para realizar el servicio funerario para después señalar los errores de la policía de Los Ángeles. El hombre, señaló un par de preguntas sobre su destino y el trabajo que realiza la justicia del país en torno a las tiendas e inclusive, el clasismo que podría existir en la situación; el cuestionamiento que señala es, ¿sería diferente si estuvieran en un sitio 'de alta sociedad'? "Me pone a pensar, en cómo pueden tomar en cuenta ese tipo de decisión en una tienda. ¿Cómo puedes entrar a una tienda y ser irresponsables y disparar a todos?", señaló el reverendo. "Me pongo a pensar que si esto hubiera pasado en una tienda de la alta sociedad, ¿hubiera pasado esto? Me pongo a pensar, donde la economía fuera mejor…¿las personas lo estarían viendo como una tragedia?", dijo Al Sharpton.

Uno de los puntos más sensibles en el discurso de Al Sharpton, fue hablar sobre el vestido que portaba la joven en el ataúd. El féretro, se encuentra abierto para que los demás pasaran a despedirse y se observa, el vestido rosa de gasa que viste. El reverendo, señaló que no había nada normal en disparar dentro de una tienda, siendo 'irresponsables', además de "No hay nada normal de disparar de esa manera tan irresponsable. De que una joven adolescente, queriendo vivir el sueño americano, que estaba de compras con su madre en una tienda agarrando un vestido para Navidad, termina siendo vestida así para su funeral. ¡Esto pudo haber sido por tu hija o mi hija¡ ¡Esto debe parar!", señaló el reverendo.

El reverendo, señaló que le habían advertido sobre ir al funeral de la joven debido a que la persona que le disparó fue un policía afroamericano. Él, señaló que debía hacer lo correcto y viajar para estar presente en el funeral para hacer un llamado a la justicia para todo aquel que necesite la ayuda; el hombre, señaló que no importa el color del policía sino que se haga justicia para Valentina. "Ya seas del centro, del sur o de Chile. Lo correcto es lo correcto", dijo el reverendo. "Si llamamos por justicia para todos, es para todos, no solo para algunos", señaló. "El hecho de que el policía sea negro, nosotros hemos venido para hacer justicia y sí él tiene que ser responsable, él tiene que ser responsable. Yo no me siento mejor si un policía negro me dispara a mí… yo quiero lidiar con la pregunta, ¿cómo se están haciendo policías en este país?", dijo Al Sharpton.

"Vale igual que los demás" El reverendo, señaló que la vida de todos es importante y por ello, no se debía dudar sobre la justicia que merece Valentina. Además, señaló que se había presentado para darle la justicia a la joven y demostrar que su vida tenía un valor importante; en su discurso, volvió a señalar que no importa 'el color, raza o nacionalidad, todos valen por igual. "Su vida importa para todos nosotros", señaló el reverendo. "Es importante que nos mantengamos en esto y que no dejemos a esta familia, aquí, solos. Por eso es que vine, no quise enviar una carta, no quise hacer un video, quise venir en persona con otros más. Quise venir para demostrar que el valor de su vida vale igual que los demás.", mencionó.

“No puedes despreciar a otros” Además, señaló que nadie debía despreciar a los migrantes y mucho menos, si se trataban de personas que decían que eran creyentes de Jesús. El reverendo, destacó que Jesús era un refugiado en Belén y todo aquel, que practique una religión y adoren a Jesús, debían tener en cuenta ese precepto antes de negarle la ayuda a un refugiado. “Yo me pongo de pie y oro y peleo por ellos, porque yo adoro a un refugiado de Belén. Jesús era un refugiado de Belén y no puedes despreciar a los refugiados y decir que eres creyentes de Jesús.”, señaló el reverendo Al Sharpton ante el público que se encontraba en la iglesia, donde se está llevando la despedida de Valentina.

¿Por qué le pasó esto? Para finalizar con la presencia del reverendo, el hombre señaló que había estado leyendo sobre Valentina y que sabía que era una excelente estudiante. El hombre, señaló que cuando se cuestionaba sobre la muerte de la joven a una edad temprana, tan solo podía pensar en una historia que le habían contado donde señalaron que los mejores estudiantes se van a tiempo y ella, tuvo su recompensa. “Y digo esto cerrando, a Soledad, Juan Pablo y la familia. Leí un poco de Valentina, era una buena estudiante, quería ser una buena ciudadana americana, quería vivir una vida muy buena, como una adolescente americana. Tengo conflicto con esto, ¿por qué a esta edad ella fue una víctima de esto?”, señaló el reverendo. “Pero siempre recuerda soledad, que los mejores estudiantes se van a casa primero. Ella va a un lugar, donde no disparan a través de los vestidores, donde la policía respeta todo. Ella se va a a casa, donde los malos van a dejar de molestar. Creaste una hija buena, con carácter correcto. Ella era una hija con honores, ella se fue a casa temprano.”, finalizó el reverendo.

La despedida de los padres Llegó el momento de que hablaran los padres, y fue Soledad, la madre de Valentina, quien inició el discurso. La madre de la joven hispana, señaló que debía agradecer a los demás por el constante apoyo que habían obtenido y la oportunidad de cumplir el sueño de su hija, que era ir a un partido de los LAKERS. La madre, confesó que había podido tener la paz que no creía posible en medio del dolor. “Primero quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando en este momento, desde diferentes lugares. Pero, no hay personas diferentes todos somos iguales.”, señaló Soledad, madre de Valentina. “Pensé que hoy día, no podría hablar como en la conferencia entonces yo hable con mi sobrina, y le dije que si ella podía hablar por mí hoy. Gracias a Dios, hoy tuve más paz y un poco más de tranquilidad. Solamente, quiero agradecer el apoyo”, informó.

“Vino a morir” El padre de Valentina, se mostró molesto y bastante adolorido al hablar de la muerte de su hija. Juan Pablo, señaló que su hija quería cumplir su sueño de ser ciudadana americana pero que no lo había logrado, pero que siempre recordará cuando la joven hablaba de la seguridad en Estados Unidos y se equivocó. El padre de Valentina, señaló que solo habían llegado a Estados Unidos para ver partir a su hija mayor. “Ella no iba a descansar hasta cumplir el sueño [de ser ciudadana americana] ella siempre nos señaló, que este país era el más seguro del mundo, lamentablemente se equivocó. Ella, vino a este país a morir trágicamente.”, dijo el padre de Valentina en el discurso que brindo. “Ella, siempre lucho por los derechos de los animales y se destacó por su amor por los perros. Su gran sueño en Estados Unidos, era ser ingeniera en robótica.”, mencionó Juan Pablo.