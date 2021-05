Durante el velorio, la mamá le envió unas conmovedoras palabras: “Vuela muy alto, papacito, muy alto, espérame, nos vamos a volver a ver algún día, no me olvides”, le pidió Marisol a su hijo Brandon Giovanny mientras acariciaba su ataúd en una vivienda de San Miguel Zapotitla, en Tláhuac.

ENTONAN SU CANCIÓN FAVORITA

“Qué saben ellos de crecer en barrios humildes / Que por tu aspecto te hagan sentir que no sirves… / Nosotros somos de barrio / Tú no viste lo que yo / No viviste como yo, No creciste donde yo”, sonó la canción de rap “Somos de barrio” que le gustaba a Brandon, desde el celular de Marisol.

Un niño se acercó al ataúd, no pudo contener el llanto, era su hermanito quien le dedicaba una canción para decirle adiós. Pedro Hernández, papá de Brandon Giovanny, recordó que su hijo era muy alegre y tierno.

"Yo decía no lo quiero encontrar muerto y desgraciadamente lo encontré muerto", expresó.