¡DAN EL ÚLTIMO ADIÓS! La familia de la niña Arlene Álvarez, le dio la despedida en el servicio funerario que realizaron la tarde de este viernes. Los padres de la menor, dieron un discurso sobre lo mucho que la extrañarían y que no dejarían pasar su muerte por alto. El padre de Arlene, dio un conmovedor discurso anunciando cuanto amaba a su hija.

“Pero yo sé que estás bien contenta mi amor, solo quiero que sepas que nunca vamos a olvidar los hermosos recuerdos que nos dejaste a todos, no me despido, es un hasta luego mi vida”, dijo la madre de Arlene en medio del llanto. El padre de la niña, se mantuvo en todo momento cerca de su esposa ofreciéndole apoyo mientras daba su discurso.

En su discurso, Gwen Álvarez aseguró que no se trataba de un adiós sino de una etapa donde se volverían encontrar. La madre, mencionó que sabía que su hija se encontraría contenta y que, nunca olvidarán todos aquellos recuerdos que formaron en los nueve años que estuvo en sus vidas. Sumamente afligida, fue como Álvarez despidió a su hija.

Un hombre que acababa de ser asaltado a punta de pistola en un cajero automático en el sureste de Houston abrió fuego en un intento por detener a su atacante, pero en su lugar le disparó a una niña de 9 años en un camión que conducía cerca, dijo la policía. La niña murió más tarde en un hospital, aseguró The Associated Press.

¿Fue acusado por la muerte de Arlene?

Tony Earls, de 41 años, fue acusado el martes de asalto agravado, lesiones corporales graves, en el tiroteo, anunció la policía. Estaba detenido en la cárcel del condado de Harris con una fianza de $ 30,000 dólares. Los registros judiciales no incluyeron un abogado que pudiera hablar en su nombre, informó The Associated Press.

La muerte de Arlene se anunció poco después de que la policía dijera que Earls había sido acusado. Dane Schiller, vocero de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris, dijo que los fiscales considerarán la posibilidad de mejorar los cargos contra Earls, aseguró AP. La policía buscaba al sospechoso del robo. No han determinado si ese hombre devolvió el fuego o recibió un disparo.