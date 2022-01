Este año reñirás con tus hábitos de fumadora. Sí, así como los muchos cambios monumentales que quieres implementar en tu vida, todo empieza con el deseo de cambiar. Se honesta, has murmurado las palabras ” Yo puede dejar de fumar cuando quiera.” Bueno cuando quiera, es ahora. Primero tienes reconocer que tienes una adicción y que no estás sola. A pesar del hecho de que años de investigación, advertencias del doctor, prensa negativa, pérdidas personales y anuncios terroríficos nos han dejado claro que fumar es realmente malo para ti, la gente todavía tiene dificultades para entender cómo dejar los malos hábitos y cómo el dejar de fumar. Estadísticas recientes muestran que más de 42 millones de americanos fuman con frecuencia. Es hora de dejar de fumar Si eres una de esos 42 millones, entonces es hora de hacer un cambio y las buenas noticias son que actuar para dejar de fumar nunca ha sido más fácil. Hace 40 años, dejar de fumar parecía una batalla ardua; teníamos muy pocas armas para ayudarnos en el camino a abandonar la nicotina. Hoy en día hay de todo; desde grupos de apoyo y goma de mascar, hasta aplicaciones de iPhones para ayudarte a terminar tus hábitos de fumadora de una vez por todas. Entonces ¿dónde comienzas? Primero que nada necesitas reconocer que no será fácil; tomará mucho trabajo, disciplina y en ocasiones probablemente será horrible ¿Podrías dejar de fumar por tu cuenta? Quizá, pero no es necesario. Hay recursos, herramientas, sistemas de apoyo y tratamientos que te ayudarán a mantenerte en el camino. No subestimes el poder de una pequeña ayuda de afuera.

El tipo de ayuda que quieres para dejar de fumar Luego, piensa cómo es que típicamente aprendes y respondes a los mejores retos de tu vida. ¿Trabajas mejor en grupo o eres más de sesiones uno a uno con tu coach? ¿ Te gusta ser mimada o simplemente necesitas mano dura? Todos estos factores vendrán al momento de elegir, cómo es que exitosamente dejarás de fumar. Puede parecer abrumador y siendo sinceras, lo es. Pero para ayudarte a derribar estos obstáculos uno a la vez, aquí hay algunas herramientas y recursos que quieres en tu rincón. Considera cuál sería mejor para ti (¡quizá una combinación de todos ellos será el mejor!) Y no dudes; está es tu oportunidad y momento para finalmente aniquilar tu hábito de fumar.

Grupos de apoyo Ya sea que prefieras una línea de ayuda anónima, o una sesión de terapia personal o un grupo de ayuda, pasar tiempo con personas que están pasando por lo mismo que tú, es importante. Te recordará que no estás sola y te darán ideas y fuerza; te distraerá escuchar los retos que otros que están pasando por la misma situación enfrentan. Herramientas tecnológicas Es el 2015 y ese smartphone que casi nunca abondona tus manos es una de las más grandes ayudas cuando se trata de terminar con un mal hábito. Aplicaciones como Quit It puede hacer de todo, desde seguir tu progreso ( cuántos cigarros no fumas cada día), mostrarte cuánto dinero estás ahorrando cuando no compras cigarrillos y recordarte los múltiples riesgos a la salud de fumar , así que básicamente estás siendo intimidada para que lo dejes.

El tratamiento de reemplazo de nicotina Has oído de las gomas de mascar , píldoras y los parches que prometen ayudarte a dejar el cigarro. Estas son conocidas como herramientas de remplazo de nicotina. La teoría es que funcionan dándote la nicotina que tu cuerpo anhela para que no experimentes síntomas de ansiedad y te rindas antes de comenzar. Han probado ser increíblemente útiles para muchos fumadores en busca de dejar el cigarro porque “estos métodos de RN permiten a los adictos obtener su dosis de nicotina mientras lentamente bajan la dosis y se alejan del hábito de poner un cigarrillo en su boca.” Como Psychology Today reporta, de acuerdo con Adi Jaffe, Ph D. ” La idea es mover a los adictos lejos del comportamiento real y permitirles que adopten una estilo de vida más saludable.

Tácticas de intimidación Último pero no menos importante ( y no la más sutil de las tácticas) , los tenebrosos anuncios públicos, comerciales y anécdotas de amigos que han perdido a alguien por fumar, realmente puede motivarte a través del miedo. Viendo lo que fumar está haciendo no sólo en tu salud, sino también en la de tu familia y amigos, puede que ayude para hacer un cambio. Y cuando todo lo demás falla, si realmente quieres saber cómo terminar un mal hábito, nunca olvides por qué lo estás dejando en primer lugar. O más específicamente, nunca olvides por qué estás luchando mientras te embarcas en este viaje sano y libre de humo. Cuando los tiempos se ponen realmente difíciles, enfócate en la gente que se preocupa por ti y por la que luchas, porque quizá eso sea lo que te haga superarlo.