“Todo el país vio que Melitópol no se rindió a los invasores, y eso no se va a cambiar presionando a los alcaldes ni secuestrando alcaldes”, advirtió el presidente en un video en el que aprovechó para destacar que el secuestro de los alcaldes es un “crimen contra la democracia”.

Fuerzas rusas están secuestrando a alcaldes ucranianos

“La captura del alcalde de Melitopol es, por lo tanto, un crimen, no solo contra una persona en particular, contra una comunidad en particular, y no solo contra Ucrania. Es un crimen contra la democracia misma”, comentó Zelensky. “Los actos de los invasores rusos serán considerados como los de los terroristas del Estado Islámico”.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que responda de inmediato al secuestro de Ivan Fedorov y otros civiles, y aumente la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra bárbara contra el pueblo ucraniano”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania en Facebook. Advierten que fuerzas rusas están secuestrando a alcaldes ucranianos.