Fuertes medidas sanitarias por coronavirus para inauguración de Biden

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recién certificado por el Colegio Electoral, será juramentado como el presidente número 46 en la historia del país

Con las preocupantes cifras de contagios y muertes por coronavirus, el quipo del demócrata se enfrentará a una tarea sumamente difícil para llevar a cabo la investidura de Joe Biden

Tras la certificación del demócrata, Joe Biden por parte del Colegio Electoral de los Estados Unidos como el presidente número 46 del país, el equipo de Biden se enfrentará a una difícil tarea con las medidas sanitarias por coronavirus para la inauguración del próximo 20 de enero.

De acuerdo con The Associated Press, los organizadores de la toma posesión del presidente electo Joe Biden y de la vicepresidenta electa Kamala Harris deberán organizar un evento respetuoso de su solemnidad histórica pero que a la vez cumpla con las normas de higiene.

Mismas que son indispensables para proteger a los asistentes en esta pandemia del coronavirus.

El equipo de Biden publicó el martes algunos planes preliminares para el evento que tendrá lugar el 20 de enero.

¿Asistirá Trump a la Inauguración de Biden?

Aún no se sabe si asistirá el presidente Donald Trump, quien se ha negado a aceptar el resultado de las elecciones, indica The Associated Press.

Si bien Trump no le ha dicho a sus allegados si asistirá o no, algunos sospechan que hará acto de presencia así sea para mantener la tradición, aunque quizás trate de atraer la atención con algún evento propio, como por ejemplo para anunciar su candidatura para el 2024.

Estados Unidos ha comenzado la campaña de vacunación contra el virus, sin embargo, el acceso del público general será dentro de meses.