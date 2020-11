Se filtran imágenes de Ninel Conde golpeada

Se creen que esas fotos se utilizarán para su proceso jurídico en contra de su ex pareja Giovanni Medina.

Ninel Conde está tratando de levantar la voz en contra de la violencia intrafamiliar que muchas mujeres sufren.

El día de hoy se filtraron unas imágenes en donde la cantante y actriz mexicana, Ninel Conde aparece golpeada en la mayoría de su rostro, causando un gran revuelo entre sus seguidores.

Fue en el mes de agosto cuando la cantante Ninel Conde había publicado en sus redes sociales un documento en el que el “bombón asesino” acreditaba que había sufrido violencia y agresiones de parte de su ex pareja Giovanni Medina, quien actualmente no permite verle a su hijo.

Sin embargo, día de hoy, la cuenta oficial de Instagram del programa de revista y entretenimiento, Venga la alegría, mostraría una de las imágenes filtradas en donde Ninel Conde aparecía golpeada en la mayoría de su rostro, aunque no se sabe en concreto si estas imágenes se trataban de la violencia intrafamiliar que sufrió.

En el video publicado hace apenas unos minutos, la conductora y encargada del área de espectáculos del programa, Flor Rubio redactaba lo siguiente: “Lo que le vamos a presentar a continuación es fuerte, han llegado a nuestra redacción estas imágenes de Ninel Conde, donde la vemos bastante lastimada”.

Posteriormente la conductora argumentó que al parecer, estas fotografías serían pruebas que la cantante ha presentado desde el mes de junio, y así poder levantar una demanda de carácter penal que alude a la violencia intrafamiliar que sufrió de parte de su ex pareja Giovanni Medina.

Pero aun así la conductora argumentó que no podían confirmar si era sobre eso o no: “Nosotros no podemos confirmar de que fecha son, no sabemos en qué momento Ninel Conde pudo haber tenido estas heridas, no podemos confirmar a que se debe esas imágenes”.

Ante esto, Ricardo Cazares mantuvo la postura de que se tenía que cambiar la actitud de no creerle a las mujeres que sufrieron de violencia intrafamiliar, pero que aún así ellos no estaban para poder presentar estas imágenes como pruebas.

Sin embargo, sí recalcó que en efecto se ve al “Bombón asesino” golpeada y que se cree que estas imágenes se presentarán a las autoridades como pruebas. Puedes ver el video aquí.