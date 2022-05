Esta no es la primera vez que México sufre este tipo de embate de la naturaleza. Su posición geográfica lo coloca en riesgo constante de vivir estos eventos. Así, en 1985 y 2017, hubo movimientos sísmicos que causaron enorme destrucción en la nación norteamericana. Aunque estos dos son los más reconocidos en la actualidad, no son los de mayor magnitud en el territorio.

"Se registra sismo con leve percepción en la Ciudad de México. Me informa el @C5_CDMX que la magnitud no ameritó activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México. Se activan protocolo", se puede leer en el tuit. Esto desató la polémica entre los internautas.

“Algo ocurrió mal”

Inmediatamente algunos videos comenzaron a circular en las redes sociales, donde se puede ver como el temblor fue muy fuerte, pero también ocurrió muy rápido. Las imágenes muestran como algunos objetos se mueven por si solos debido al temblor que se sintió por unos segundos en Oaxaca.

"Debe de ser en automático, no a "consideración" de algo o alguien….se supone que había quedado que a partir de 5.5 se activaría la alerta. Algo ocurrió mal.", "La alerta sísmica, NO tiene una magnitud definida para su activación, existen varios factores que definen si un sismo requiere o no alertamiento público, el sistema define si un sismo representa RIESGO, si no representa riesgo no activará alerta publica", fueron algunos comentarios.