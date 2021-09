Ante esto, afirmó que Roberto iba por esos 4 millones de pesos, ya que desde el año 2019 no ha tenido ningún proyecto, todo esto después de que fuera castigado por pelearse con una mujer en redes sociales: “Este pleito le costó que lo sacaran de las grabaciones de Imperio de mentiras. E igual asistió al casting de Guerreros 2021, pero Televisa no le quitó el castigo y por eso se fue a Telemundo”, según la fuente.

“Se le han conocido mujeres bellas y famosas como pareja, pero está haciendo mal las cosas. Él es gay, le gustan los hombres, pero no ha salido del clóset y no está en sus planes salir nunca”, comentó la fuente al afirmar que el actor mexicano, Roberto Romano era en realidad gay, pero que era algo que nunca iba a admitir.

“La verdad es que se echó para atrás porque no se imaginó vivir manteniendo a una mujer que en realidad no lo satisfacía de todo porque sus gustos son otros y por eso la mandó a volar de la nada”, sin embargo, la bomba caería tras confesar que Roberto Romano sí estuvo con hombres famosos en una relación más formal.

No obstante, la fuente cerca confesó que hasta creyeron que Roberto Romano se prostituía, debido a que solo buscaba a los hombres para sacar dinero: “Esto último lo hace cuando anda sin dinero, cuando en verdad necesita que lo mantengan. Ya sabrás, desde el año 2019, cuando se quedó sin trabajo, incluso llegamos a pensar que hasta e prostituía, porque no hay como llamarle al sexo a cambio de dinero”.

Enamora a las mujeres solo para jugar con ellas

Cuando el portal TV Notas le cuestionó qué pensaba respecto a la actitud de Roberto Romano, el afirmó que le molestaba que jugara con las mujeres solo para que la gente no supiera que era gay, informando que el actor tiene miedo que su sexualidad salga a flote debido a que a su creencia, ya no tendría papales protagónicos o de villanos en novelas:

“Lo que no me parece es que tenga que enamorar a mujeres para tapar su sexualidad, eso sí se me hace de lo más detestable porque las utiliza, las enamora, les saca el mayor provecho y luego las bota”, comentó, afirmando que en un principio creyeron que podría ser bisexual, pero que sus amigos creen que eso no es así y que en verdad es gay. Archivado como: Roberto Romano actor gay Casa de los Famosos