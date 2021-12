¿Quién no ama una larga cena al aire libre durante el verano? Si el plato que has elegido es un plato de fruta o verdura, bien por ti. Pero no se trata solo de que sea comida nutritiva y saludable, sino que también pesa la parte estética. “Yo creo una gran manera de que los niños empiecen a comer sus verduras es ser creativo con las mismas”, dice Jenny McCurdy, actriz y cantante pop del país.

Creemos que una de las mejores maneras de hacerlo es mediante el uso de frutas y verduras, que no sólo tienen buen sabor, sino que también lucen preciosas, después de todo, eres lo que comes, ¿verdad? Para mejorar tu próximo plato vegetariano, prueba algunos de los alimentos enumerados a continuación. Con los mercados internacionales abiertos, están disponibles en muchos más lugares que hace sólo unos años. ¡Piensa en lo divertido que será explicar todos los nuevos sabores y colores!

1. Fruta del dragón

Esta es fruta en todo su esplendor. Exótica en color y forma, la fruta del dragón sabe como una mezcla de fresa y pera. Originaria de América Central y del Sur, su color rojo brillante agrega un estallido de color a cualquier plato de frutas.

2. Lichi

Originalmente cultivado en China, el lichi también se cultiva ahora en Hawai y Florida, así como en Asia Sur-Oriental. El lichi tiene una cáscara externa rosa con una textura que se pela fácilmente revelando una fruta blanca debajo. Es dulce y muy jugoso.