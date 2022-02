Una de las razones por las que tal vez jamás hayas escuchado de la fruta pomelo (también conocida como pummelo, shaddock, pamplemousse o Chinese grapefruit) es porque los pomelos que crecen en California solo están en temporada por un periodo corto de tiempo durante el invierno, entre diciembre y febrero. Los pomelos son nativos del sudeste de Asia donde están a su máximo entre noviembre y marzo.

De hecho, una fruta de pomelo se ve como una toronja inmensamente grande, la cáscara y pepita son algo espesas y la pulpa oscila entre un blanco y rosa pálido. Probablemente sean unos ancestros de la toronja que comemos hoy en día. La toronja moderna es, más que nada, un híbrido de un pomelo y una naranja. Cuando estamos hablando de pomelos, las buenas cosas viene en paquetes extra grandes. ¡Es la fruta cítrica más grande y puede pesar alrededor de 25 libras y medir 12 pulgadas! No solo se ve dulce, sino que también es deliciosa sin ser amarga. ¿Puede ser mejor? ¡Sí! Los nutrientes del pomelo también son muchísimos.

La fruta pomelo no es perfecta

Son bajos en calorías y prácticamente no tienen grasa. Lo que sí tienen es más del 600% de la ingesta recomendada diaria de vitamina C, 25% de la fibra diaria y 37% de potasio. Probablemente no serás capaz de comerte una fruta pomelo entera de golpe, pero incluso un cuarto contiene muchos toques nutrimentales importantes. Los pomelos ayudan a incrementar el sistema inmune, disminuir la presión arterial y mejorar la digestión. También pueden ayudar con la pérdida de peso ya que también contiene la encima carnitina palmitoiltransferasa-1, que incrementa la habilidad de tu cuerpo para quemar grasa. Del otro lado, toda esa nutrición de pomelo viene con riesgos.

Pueden ser dañinos para las personas con enfermedades del hígado y riñones y pueden disminuir la presión arterial muchísimo. Los pomelos también pueden interactuar de mala forma con ciertos medicamentos (como anticoagulantes), o disminuir los afectos de algunos medicamentos para la alergia y antidepresivos. Disfruta las bondades jugosas de la fruta pomelo al natural, o prueba una de estas deliciosas recetas que incluyen a nuestra fruta rey de invierno.