JLo se ‘tiró’ en la playa a gozar los últimos días del verano y a mostrar el cuerpo que Dios le dio

La Diva del Bronx se sabe muy sexy y consintió a sus fans en un descarado bikini

A sus 52 años, JLo supo sacar provecho a su pose para verse aún más ‘frondosa’

JLo conquistó una vez más con su descarado porte sexual para lucir bikini y su cuerpo en la playa en una fotografía que no fue indiferente para sus fanáticos.

Como si se tratara de darle la despedida al verano que está por terminar, la oriunda del Bronx en Nueva York, supo quitarse la ropa para provocar lujuria.

En su cuenta oficial de Instagram, la prometida de Álex Rodríguez, apareció recostada sobre una toalla blanca, en la arena de la playa junto al mar, de frente a la luz del sol.

Pero por supuesto lo que más destacó de la postal fue el cuerpo de JLo que a sus 52 años levanta pasiones a diestra y siniestra con su marcadas curvas.

Esta ocasión fue perfecta para destapar sus pechos con un top en rosa y una tanga del mismo color, bikini que le sentaba a la perfección al moreno color de su piel.

“Feeling golden (sintiéndome dorada). Holding on to the last few moments of summer (Aguantando hasta los últimos momentos del verano)… #GlowCheck”, fue lo que publicó JLo como descripción de su foto.

Además de sus pechos que lucen más frondosos por su pose, también sus caderas, piernas y brazos se muestran bastante torneados.

Como ya es costumbre en las fotografías de JLo en bikini mostrando su cuerpo, los comentarios calientes de sus fanáticos no se hicieron esperar:

“Por qué eres tan perfecta”, “Si yo no luzco así a los 51 por favor acaben conmigo”, “Oh por Dios, estoy en shock”, “Estoy muerto, JLo es una vampira latina”, “Eres una diosa”, “Esa arena está bendita”, “Estoy teniendo un ataque al corazón de verdad”, “A sus 50 JLo se ve mejor que lo que yo he lucido toda mi vida”, “Simplemente divina”.