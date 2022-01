Las escuelas en las tres ciudades más grandes de Massachusetts, Boston, Worcester y Springfield, cancelaron las clases y dijeron que no querían que los niños se quedaran afuera durante largos períodos de tiempo esperando los autobuses, de acuerdo con el diario de noticias The Sun.

Una masa de aire ártico barrió el noreste de Estados Unidos el martes, trayendo temperaturas bajo cero escalofriantes y casi históricas cerrando escuelas en toda la región por segunda vez en menos de una semana, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Temperaturas cayeron a un solo dígito

Se esperaba que la temperatura alta en Vermont el martes fuera de varios grados bajo cero en algunas áreas con sensación térmica de hasta menos 35 (menos 37 C). En New Hampshire, hacía menos 26 grados (menos 32 C) en la cima del Monte Washington, conocido por sus extremos climáticos, con una sensación térmica de casi menos 72 (menos 58 C) a las 8 a.m.

El Observatorio Mount Washington publicó una foto en Facebook de un plato congelado de espagueti sosteniendo un tenedor. Las temperaturas cayeron a un solo dígito Fahrenheit en muchas áreas de Massachusetts, y la sensación térmica hizo que se sintiera muy por debajo de cero. Archivado como: frío extremo en EEUU.