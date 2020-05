Frío Día de las Madres. Una ola de frío polar provocará rércord de temperaturas bajas para el mes de mayo en gran parte del país a partir de esta noche y durante el fin de semana del Día de las Madres.

El Servicio Nacional de Meteorología en Caribou, Maine, informó el jueves que un patrón de clima inusual para comienzos de mayo ya viene en camino. Se prevé que buena cantidad de nieve caiga en la región de Nueva Inglaterra mientras que millones de personas desde Maine hasta la costa del golfo de México podrían experimentar temperaturas muy por debajo del promedio.

Se espera que para la noche de este viernes se sientan las temperaturas récord en el noreste de Estados Unidos.

“Más de 100 millones de personas en Estados Unidos sentirán temperaturas bajo el punto de congelación en los próximos días”, dijo el meteorólogo de CNN Dave Hennen.

El Servicio Nacional de Meteorología agregó, por su parte, que la noche y la madrugada de viernes para sábado se sentirá más como noviembre que como mayo.

Los expertos dicen que es claramente el efecto de latigazo estacional.

Como muestra, el pasado fin de semana alcanzó los 80 grados en el Central Park de Nueva York. Este sábado, sin embargo, apenas alcanzará los 50 grados. La temperatura normal en esta época del años se sitúa justo en la mitad de estas dos temperaturas extremas.

El principal culpable de este aire no estacional es un sistema de tormenta que se desplaza por la mitad superior del país.

“Esta inusual La masa de aire frío del este de Canadá será arrastrada hacia el sur y afectará el sur y el sureste de Estados Unidos después de la tormenta”, dijo el Centro de Predicción del Clima. “Resultando en temperaturas bajas récord generalizadas que abarcan hasta el sur de Alabama y Mississippi el sábado”.

Advierten que temporada de ciclones será más activa en medio del coronavirus

La compañía privada de servicios meteorológicos AccuWeather actualizó este jueves sus pronósticos para la temporada de ciclones 2020 en la cuenca atlántica, porque aunque anunció que iba a ser por encima de lo normal, se quedó corta en las cifras de tormentas tropicales y huracanes, informó EFE.

En el pronóstico que actualiza el del 25 de marzo se agregan dos posibles tormentas tropicales para dejar un rango de 14 a 20, de las cuales entre 7 y 11 llegarán a ser huracanes, también dos más.

Y la peor noticia de todas: de cuatro a seis de esos huracanes llegarán a categoría tres o más (en el anterior pronóstico eran de dos a cuatro), según un comunicado publicado este jueves.

