“Así tiene la conciencia” critican a Thalía por supuesto fantasma

“Así que como podrán ver, mami está cag…”, dijo Thalía a quien varios de sus fans le hicieron memes con el supuesto fantasma que la asustó en el edificio, asegurando que la situación había sido exagerada, pues no se vio nada en el video, pero sí que el lugar en el que estaba, se encontraba vacío. Archivado como: Thalía caviar pizza

A través de este video, se despertaron varios comentarios de la gente por lo expuesto por la mexicana y los usuarios no dudaron en asegurar: “Los filtros los espantan no los uses”, “Los años pasan …y se empieza a notar”, “La conciencia”, “Esa es otra Thalía, tiene otra cara”, “Niña yo no vi nada”, “Chistosita”, “No se vio nada”, “Que se ponga hacerle el bien a tanto necesitado y ella con tanto dinero, digo ¿no serán los seres mandado señal?”, “Tiene que llamar la atención con algo”, “Señora ya no tiene 20 años para andar con esas cosas”. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video