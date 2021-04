En el video se puede ver cómo la hija de Alejandra Guzmán resalta las virtudes de sus abuelo: “también me encanta que sabe cómo hablarme, sabe cómo entrar a una situación que no está nada fácil entre su hija y su nieta, y decir pues aquí ellas dos tienen que hacer sus cosas, pero nos apoya a las dos, y no muchas personas pueden hacer eso”.

Después de escuchar las palabras de su abuelo Enrique Guzmán, Frida Sofía no pudo contener las lágrimas y expresó su sentir por el emotivo mensaje: “Pues mi abuelo siempre ha sido… no mam… perdón, pues ahorita me dice que ‘la neta no estás haciendo las cosas bien’…”, dando a entender que sí tenía comunicación directa con él.

Aseguró sentirse más Guzmán que Pinal

Pero las palabras de afecto hacía su abuelo no pararon ahí, pues en aquel video del 2019 resaltó que Enrique Guzmán siempre decía la verdad: “y también me encanta que va y me defiende, habla la verdad”, cosa que ahora niega rotundamente al asegurar que no quiere reconocer el supuesto abuso que él cometió con ella.

Era tan buena la relación que Frida Sofía y Enrique Guzmán mantenían en eses momento que su nieta no dudo en decir que: “tengo mucho más Guzmán que Pinal, y esto me llena el corazón de orgullo porque es mi familia y que me diga eso es wow, la mejor sorpresa que me han dado”. VER VIDEO AQUÍ