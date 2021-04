Frida Sofía pide ayuda porque teme que le cierren su cuenta de Instagram

La hija de Alejandra Guzmán dice que su familia es la culpable de que le bajen sus videos

‘Ayúdenme que de verdad este es mi único medio para poderme comunicarme directo con ustedes’ Frida Sofía. Frida Sofía pidió ayuda en redes sociales alegando que la quieren silenciar. Tras los comentarios que la hija de Alejandra Guzmán realizó sobre su abuelo, acusándolo de haberla manoseado cuando tenía cinco años de edad, las redes de la cantante se han llenado de muestras de apoyo. Sin embargo, en sus publicaciones ha lanzado un mensaje donde pide ayuda a sus seguidores para que no le cierran sus redes, pues asegura es el único medio que tiene para comunicarse con sus seguidores, y recalca que todo es obra de su “familia” para “esconder sus asquerosos actos y verdades”. Frida Sofía pide ayuda en su Instagram “Como siempre me quieren tirar de loca pero ya no! La justicia divina existe. La verdad siempre sale a la luz”, inicia el mensaje Frida Sofía en donde explica que los videos en donde le demuestran su apoyo inmediatamente son desmonetizado o bajados de las redes. “Es probable que si subes un video apoyándome sea automáticamente desmonetizado o borrado. Esto es lo que siempre ha hecho la “familia” para esconder sus asquerosos actos y verdades. Por favor ayúdenme que de verdad este es mi único medio para poderme comunicarme directo con ustedes”.

Frida Sofía tiene miedo de que le cierren sus redes “Tengo hasta miedo de que me cierren mi cuenta. Pero basta, tendrías que ser un psicópata total y un asco un diablo para inventar semejante cosa”, fue el mensaje que escribió Frida Sofía para dar a conocer lo que estaba pasando con el material que contenía muestras de apoyo hacía ella. VER VIDEO AQUÍ “Ya no se ni qué decirles… pero por lo menos ya no nos hacen pen…”, le escribió Frida a una usuaria que dijo que en cuenta le habían bajado un video, la chica escribió lo siguiente: “Totalmente real, en unas horas #yositecreofrida dejó de ser tendencia en Youtube hay una censura de no creerse, el solo mencionarte de desmonetiza, yo no moneticé el video, pero me lo mandaron a revisión #losniñosnosetocan”.

Famosas apoyan a Frida Sofía en redes Tras el mensaje que publicó los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, hasta las famosas le brindaron su apoyo, como Ivonne Montero que le escribió: “Te apoyo desde el corazón… soy madre y no alcanzo a entender por lo difícil que has pasado”. La quien también se mostró solidaria con Frida Sofía fue la actriz Adriana Cataño, quien le escribió: “#yositecreofrida #yositecreo”. La cantante Diana Reyes le escribió: “Preciosa, que tu fuerza y tu fortaleza sigan de pie, invencible e inquebrantable. Las pruebas han sido duras, pero te has demostrado a ti misma que puedes con eso y más, sigue adelante”.

Seguidores demuestran su apoyo a Frida Sofía “No podrán contigo cariño.. Tu mejor escudo es la verdad mi niña”, “Somos miles las que te creemos, no estas sola!!”, “Deseo que Dios todo poderoso esté contigo en todo momento mis oraciones son contigo Frida yo también te creo”, “El 80% de la gente te creemos y ya se jodieron con eso! Tu sigue adelante que somos más”, escribieron sus fans. “Yo te apoyo Frida, ¿qué tenemos que hacer para ayudarte?, aquí estamos tú déjanos saber que tú tribu está contigo”, “¿Cómo te apoyamos?”, “Me sumo, ¿cómo te ayudamos Frida Sofía, aquí estamos para ti”, fueron los mensajes de apoyo que Frida Sofía recibió de sus seguidores en Instagram.

En redes, Frida Sofía presentó ‘la prueba que todos esperaban’ La hija de Alejandra Guzmán por fin ‘presentó’ la prueba para confirmar el supuesto abuso que su abuelo, Enrique Guzmán hizo contra ella cuando apenas era una niña de cinco años. Lo hizo mediante una polémica publicación en Instagram. “Para [email protected] los que quieren pruebas… perdón que no tenia como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad !!! pero UNA FOTO DICE MÁS QUE 1000 PALABRAS!”, escribió Frida Sofía en su cuenta oficial de Instagram.

Fotografía causa un gran revuelo en redes sociales Además, su publicación iba acompañada de los hashtags:”#nomecallo #micaranomiente #yonomiento #justicia”. De inmediato la publicación causó ‘gran revuelo’ en las redes sociales, pero algunos continuaron arremetiendo contra Frida Sofiía. De inmediato los comentarios ‘explotaron’ en muestras de apoyo para la joven influencer. “Lo siento. Te abrazo, el abuso y los abusadores caerán. Los vamos a tumbar, nos tenemos”, “Animo Frida, estamos contigo ching…”, “tu carita lo dice todo lo mirabas con miedo”, le comentaron.

‘Tu cara de terror’, le escribieron sus seguidores Y es que bastantes personas notaron la ‘cara’ de Frida Sofía al ver de cerca a su abuelo. “Tu cara de terror! Dios mío. Cuanto debiste haber sufrido y sin poder decirlo. Lamento mucho lo que estás pasando. Un abrazo”, “La expresión LO DICE TODO!!!”, dijeron usuarios de Instagram. “Claroooo, se ve claro la carita de susto”, “Estamos contigo”, “La expresión LO DICE TODO!!! Q mal…”, “Lo siento Frida yo te creo porque me pasó algo similar con un familiar y lo malo que no lo creen yo tuve tres intentos de suicidio, por eso ánimo, no estás sola, mis oraciones para ti”.

No todos apoyaron ‘la prueba’ de Frida Sofía Las críticas a la hija de Alejandra Guzmán tampoco se hicieron esperar, y de inmediato inundaron la publicación. “Pero bueno y ¿qué esperas para denunciar? Si ya diste el salto en redes materializa los hechos para que sirvan de ejemplo”, le dijeron. Otros incluso intentaron darle una ‘explicación’ a la cara de “horror” que tiene la nieta de Enrique Guzmán en la foto. “Con esa risa de ese sr. cualquier niño se asustaría. Es lo que pienso”, escribió una seguidora de Frida Sofía. “Caray! No es que no creo, pero por esta imagen se tiene que dar por cierto lo que manifiestas?! Entonces mi sobrina debe odiarme porque tengo dos fotos acá que su cara es de terror… Válgame Dios!”, dijo otra usuaria.

¿La llamada de reconciliación? A finales de marzo pasado, Frida Sofía y Alejandra Guzmán mantuvieron una conversación telefónica que indicaba que iban camino a una reconciliación después de más de tres años en medio de problemas que saltaron a la televisión. La roquera, Alejandra Guzmán se había contagiado de coronavirus y su hija sintió, la necesidad de hablar con ella para intentar arreglar sus desavenencias y reconsiderar la relación que mantenían, indica Efe. La llamada hecha por Frida Sofía fue retransmitida en directo en televisión.