Luego el periodista mexicano, le preguntó sobre si los delincuentes habían asesinado al chofer a lo que la hija de Alejandra Guzmán respondió: “No (mataron al chofer), porque me hubieran agarrado. Se mataron entre ellos, no me preguntes cómo, no sé si se murieron o no”.

“No te puedo explicar exactamente lo que pasó porque es un shock, pero me acuerdo perfecto de los coches. La paranoia que ves, porque vi por el retrovisor, yo estaba adelante con la ventana abajo, pero eso fue suficiente para meter una pistola. Y pues este hombre (el chofer) no estaba entrenado”, cuenta la joven.

Frida Sofía intento secuestro: La enviaron a los Estados Unidos

“No hablé por 3 semanas, pero nunca se me va a olvidar la sangre, es un trauma tan fuerte que no te lo puedo explicar. Es horrible, es algo que nunca superas, es como un tatuaje; se cae algo y me asusto, soy muy paranoica. Mataron a uno. A los otros según los atraparon, pero la neta ya me había ido, ya no seguí lo que pasó ni nada, ni me dejaron saber”, agregó

Luego de que la familia Guzmán se enterara de este terrible momento, decidieron enviarla a estudiar a los Estados Unidos, en la ciudad de Connecticut, donde también sufrió de acoso escolar de parte de sus compañeros, ya que en un principio, ella no sabía hablar ingles. Archivado como: hija Alejandra Guzmán Frida Sofía intento secuestro.