“Yo lo vi (el video donde Alejandra Guzmán responde a las acusaciones de Frida Sofía) y me hizo humedecer mis ojos y tiene toda la razón, la parió, ¿cómo crees que le va a desear el mal?, es madre y la adora, es su hija. Imagínate, está entre la espada y la pared”.

Ambas se caracterizan por no tener “pelos en la lengua” y ahora en medio del escándalo, que se originó después de que Frida Sofía declarara que su abuelo la manoseó cuando tenía cinco años, el tema está en boca de todos y varios famosos se han pronunciado al respecto.

Fiel a su costumbre y sin que nadie se lo pidiera, Niurka le mandó un consejo a Frida Sofía: Que se “siente con su madre (Alejandra Guzmán) y que deje de hablar tanta porquería públicamente”, ya que aseguró es la mejor manera de resolver la situación, porque como ahora está haciendo las cosas no va a solucionar nada.

Pero la contestación de Frida Sofía no se hizo esperar y en sus historias de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán le mandó un mensaje a la también bailarina cubana Niurka Marcos; algo en lo que sus seguidores también opinaron sobre la guerra de declaraciones entre ambas.

“Y no va a lograr desprestigiar una carrera de tantos años ni de su madre ni de su abuelo”, comentó la bailarina y actriz cubana, quien se caracteriza por opinar, cuando los medios de comunicación la buscan, de diferentes episodios del medio artístico.

Frida contra Niurka: ‘Yo tengo protección divina’

“Esta vieja sí busca fama a costa de lo que sea… pobre de corazón, de moral, y que le quede claro que sus pinches mam… de “brujería” me las paso por donde ella se pasa a cualquiera. Yo tengo una protección divina que ninguna pir… como tú jamás me podrá hacer daño”, escribió Frida Sofía en sus historias de Instagram.

“¿Estás ardida de que ya no hablan de ti? Solo te buscan para que opines tus pendej… y reírse de ti, no contigo Mamaniurrrr. ¿Y si tu hija te dijera lo mismo?, ¿Qué ped… we?! Bailas?!”, fue la contestación que dio la cantante a la actriz cubana.