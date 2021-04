Se escribe un capítulo más en la historia de las Familias Guzmán y Pinal

Aseguran que Frida Sofía se realizó pruebas psiquiátricas para demostrar que dice la verdad

Con esto, la joven quiere dejar en claro ante peritos oficiales que sus acusaciones contra su abuelo Enrique Guzmán son ciertas A esta historia aún le falta mucho por contar. Tras las acusaciones que hizo Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán, de quien dice que la “manoseó” cuando era apenas una niña, ahora se asegura que la hija de Alejandra Guzmán se realizó pruebas psiquiátricas para demostrar que dice la verdad. La periodista de espectáculos Shanik Berman compartió una publicación en sus redes sociales donde afirma que la joven acudió a un hospital psiquiátrico para realizarse pruebas y así demostrar “que mentalmente no tiene ningún padecimiento y para demostrar ante peritos oficiales la veracidad de sus acusaciones”. Frida Sofía quiere demostrar que todo lo que ha dicho es verdad En apenas unos cuantos segundos, Shanik Berman expresó: “En este momento, se encuentra Frida Sofía en uno de los mejores hospitales psiquiátricos del mundo con peritos para demostrarle a Alejandra Guzmán que no tiene Borderline (Trastorno límite de la personalidad)”. Con esto, Frida Sofía quiere dejar en claro que todo lo que ha dicho es verdad, o en otras palabras, es “su verdad”, por lo que muy pronto se esperan más noticias de esta historia que está muy lejos de llegar a su fin (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ojalá que todo le salga bien” Seguidores de la cuenta de Instagram de Shanik Berman le mostraron su apoyo a la hija de Enrique Guzmán de diferentes maneras: “Qué buena noticia. Ojalá que todo le salga bien, ella merece que le crean”, a lo que la periodista respondió: “Así es, se merece ser feliz”. “Mejor que vaya Ale (Guzmán) con su papá (Enrique Guzmán) y verán como son los resultados. Yo te creo Frida”, “Se hará justicia, Frida se merece ser feliz”, “Ojalá se le haga justicia”, “Ella es un chica muy dolida, abusada y lastimada y fuerte”, “Inteligente decisión y qué triste que se deba de recurrir a eso para que le crean a una persona”.

Amiga de Alejandra Guzmán confiesa que la cantante le dejaba a Frida Sofía para irse de fiesta En entrevista que le concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante, Guisselt Hermoza, amiga peruana de Alejandra Guzmán, confesó que la cantante le llegó a dejar por casi una semana a Frida Sofía, cuando apenas era una niña, para que ella se pudiera ir de fiesta. Guisselt comentó que conoció a Alejandra Guzmán en 1999, aproximadamente, cuando su ‘roomie’ estaba trabajando con un compositor, del que no pudo recordar su nombre, que a su vez trabajaba con la intérprete de Hacer el amor con otro (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

No sabía qué hacer con Frida Sofía La peruana recordó que salía a almorzar con Alejandra Guzmán, además de irse juntas al mall y en varias ocasiones le dejó a Frida Sofía para que la cuidara, pero que la última vez no sabía qué hacer, si llevarla a la policía o llevarla a Miami porque la cantante no le respondía el celular. “Ya la tenía (a Frida Sofía) muchos días en realidad, te estoy hablando de 21 años atrás y yo no tenía el dinero para hacerme cargo de una niña tan chiquita”, expresó Guisselt Hermoza ante la sorpresa del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Guisselt encontró a Alejandra Guzmán “tomadísima” “Esa última vez (Alejandra Guzmán), me dijo que le cuidara a Frida un fin de semana y pasaron 6 días y no me contestaba, así que yo fui al apartamento que tiene en Miami Beach con la niña y le dije al de seguridad que venía a entregarle a la niña a la mamá”. Guisselt Hermoza recordó también que la persona de seguridad le permitió que subiera por el elevador y cuando llegó al apartamento encontró a Alejandra Guzmán “tomadísima” en la cama y Frida Sofía tenía miedo de quedarse sola con su mamá.

Guisselt le ayudaba a Alejandra Guzmán con Frida Sofía por ser buenas amigas Al encontrarse en un estado inconveniente, Alejandra Guzmán cayó al suelo abriéndose una ceja, por lo que Frida Sofía, asustada, corrió a pedirle ayuda a Guisselt, quien se dirigía al elevador para retirarse del apartamento y le pedía que no se fuera. “En realidad la tenía que cuidar a ella (Alejandra) por los paparazzi, ya que en ese tiempo había mucha prensa detrás de ella, entonces ella era muy buena amiga mía y yo nada más la ayudé a cuidar a su niña, como amigas que éramos”, expresó.

“La pasábamos muy bien juntas” Por otra parte, Guisselt recordó una ocasión en que Alejandra y ella salieron de fiesta con motivo de Halloween, donde la cantante se disfrazó de Gatubela: “En realidad, la pasábamos muy bien juntas”, le compartió la peruana al periodista. También, recordó una ocasión en que la hija de Enrique Guzmán adquirió un cuadro con valor de 25 mil dólares de tal dimensión que abarcaba toda la pared de la sala de su casa: “Si se acuerda de ese cuadro, Alejandra se va a acordar de mí”.

“Frida Sofía era muy engreída” A la pregunta de cómo trataba Alejandra Guzmán a Frida Sofía, Guisselt recordó que en esa época la hija de la cantante era una niña muy engreída y que lo que ella dijera se tenía qué hacer: “Cuando estábamos tomadas nosotras, era ruda con ella, pero cuando estaba sobria era amorosa y Frida en realidad la quería mucho”. “Me da mucha lástima la situación por la que está pasando, yo fui una persona que ha pasado por lo mismo con un familiar y por eso la apoyo y le creo porque cuando somos niños no nos ven, no nos escuchan, no se alza nuestra voz, y como yo le digo a la gente, la persona con más confianza en tu casa, un familiar, siempre es el que te hace daño, el que te marca”.

Le duele que Alejandra Guzmán no apoye a Frida Sofía “Por supuesto que sí le creo a Frida Sofía y me duele mucho que, como mamá, Alejandra Guzmán no apoye a su hija, porque si a mí mi hija me dice: ‘mami, fulano me tocó’, me volvería loca y la defendería con uñas y dientes”, comentó Guisselt Hermoza. Ya casi para concluir, la peruana dio a entender que Enrique Guzmán tiene “cara de mañoso”, además de compartir que Frida Sofía recientemente le comentó lo que había pasado con su abuelo y ella le aconsejó que no se quedara callada.