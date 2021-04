Frida Sofía presenta la prueba del supuesto abuso de su abuelo Enrique Guzmán

La hija de Alejandra Guzmán reveló la ‘prueba’ que todos esperaban ver

De inmediato las redes se llenaron de comentarios de apoyo para Frida Sofia

Tras el escándalo que ha rodeado a la familia Guzmán en los últimos días por las explosivas declaraciones de Frida Sofia, hija de Alejandra Guzmán y nieta del reconocido cantante mexicano Enrique Guzmán, donde dijo haber sido ‘manoseada’ por su abuelo, ahora presenta la ‘prueba’ que todos esperaban.

Recientemente, Frida Sofia ofreció una polémica entrevista para la cadena televisiva mexicana Imagen, misma que rápidamente robo la atención de la prensa mexicana y causó gran conmoción entre la comunidad hispana que sigue a los Guzmán ‘muy de cerca’.

Frida Sofia, hija de Alejandra Guzmán presenta foto como prueba del supuesto abuso

El famoso cantante mexicano Enrique Guzmán dijo a través de sus redes sociales estar “preocupado” por la “inestabilidad mental” de su nieta Frida Sofía, tras ser acusado de haber abusado de ella cuando era una niña de apenas cinco años.

La joven, hija de la estrella del rock Alejandra Guzmán, confesó por primera vez en una entrevista televisiva que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella. “Siempre fue muy abusivo… Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, me daba miedo siempre. Me hizo cosas feas, me manoseó, desde los cinco años”, declaró iniciando una ‘avalancha’ contra su abuelo.