¡Sale con moretones!; Frida Sofía fue puesta en libertad

Al inicio del video, Frida Sofía contó su parte de lo sucedió, argumentando que “ya la traían en contra de ella”: “A la manager no le caí bien y me quisieron sacar (del restaurante) y me sacaron pero me sacaron muy feo, miren, vean como me agarraron, esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad del lugar”.

Posteriormente, se observa como la hija de Alejandra Guzmán mostraba parte de los moretones que le habían dejado los de la seguridad del lugar: “Y dijeron que era porque yo me había robado un agua, la verdad es que no se vale”, mencionó la también influencer mexicana.