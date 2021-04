“No van a tener el valor de decir ‘yo soy la persona que está diciendo esto de aquel hombre’ porque no se puede, no es tan sencillo. Después de que una mujer es violentada, imagínate nada más la carga de vergüenza, la carga de saber lo que le pasó”.

En otra parte de este video, que está cerca de llegar a las 680 mil reproducciones, se escucha a la periodista decir que ella cree que el movimiento Me Too (el cual denuncia la agresión y el acoso sexual) debería de continuar, ante el apoyo de sus compañeros del programa Ventaneando.

“Chapoy se vende al mejor postor”, “Eso siempre pasa, Frida, y lo peor, que han de estar enojadísimos porque no les diste la entrevista. Yo si te creo y sigue adelante con tu denuncia”, “Frida, Paty Chapoy te está haciendo lo mismo que le hizo a la Trevi en aquellos años, pero ya no puede ocultar el sol con un dedo”.

La relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no siempre fue tan tormentosa como lo es hoy, al menos no a la vista del ojo del público. En las últimas semanas, las diferencias entre la familia Pinal/Guzmán y Frida han regresado con más fuerza.

La conductora le preguntó qué era lo que más extrañaba de su mamá y ella dijo:”Hablar de todo, yo creo que estar con ella, sentarme con ella y decirle ‘sabes qué, me fue horrible hoy, me caí…’, eso es lo que más extraño”. Hoy las cosas son muy diferentes.

“Me confía mucho sus cosas”

Al respecto, Alejandra detalló cómo era su relación: “Me confía mucho sus cosas, somos muy buenas amigas, a veces me cuenta cosas que no quisiera escuchar, pero me da unas lecciones también. Me pone a su edad, como que hay cosas de esta generación muy diferentes a la mía”, señaló. Otro de los temas que tocaron fue sobre el amor y las parejas de su mamá.

“Yo creo que mi mamá necesita un caballero, me choca que la traten así de ‘yo mando’ no, no es que tú mandes, es que le digas que está preciosa, vean”, sentenció Frida. En esa entrevista, Alejandra además aseguró que no quería que le faltara nada a su hija, pero sabía que a veces le había faltado ella, cosa que Frida Sofía negó.