Al parecer la deuda de Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, es del año 2007 Frida Sofía papá. Tras mostrar su apoyo a su hija Frida Sofía, el empresario Pablo Moctezuma, quien dijo que correría con todos los gastos legales que llegara a tener su hija si demanda a su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso, ahora es él quien está en el ojo del huracán. No solo su hija enfrenta una demanda, pues se recordará que Enrique Guzmán interpuso una demanda contra Frida Sofía el pasado 20 de abril, y ahora el programa Ventaneando dio a conocer que su padre Pablo Moctezuma también está siendo demandado por una presunta estafa de 500 mil dólares. Frida Sofía papá: Narra cómo conoció a Pablo Moctezuma En entrevista con el programa de espectáculos, el empresario Roberto Morales, aseguró que tiene una denuncia abierta en contra del papá de Frida Sofía, por una estafa de más de 10 millones de pesos, unos 500 mil dólares, aproximadamente, informó el portal de Univision. El empresario aseguró que le adeuda es por la venta de un restaurante ubicado en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México en el año 2007. "Este personaje lo conozco en uno de los restaurantes que tenía ubicado en Reforma, Lomas. De la nada, llega se presenta como cliente y platica conmigo, que estaba interesado en comprar mi restaurante".

Frida Sofía papá: Asegura que le dio cheques sin fondo El empresario dijo en entrevista que el papá de Frida Sofía le entrega en varias ocasiones cheques sin fondo, y que le decía que lo esperara para pagar el adeudo. “En varias ocasiones me dio cheques sin fondos, tres o cuatro ocasiones, y me decía que lo esperara porque ya iba a fondear la cuenta. Después de mucho tiempo, me cansé”. “Pasó cerca de un año aproximadamente en lo que me traía vuelta y vuelta. Ya le había entregado los documentos del restaurante porque él había firmado contratos conmigo. En aquel entonces, estábamos hablando de varios millones de pesos”, narró Roberto Morales frente a las cámaras de Ventaneando.

Frida Sofía papá: Le pone una demanda civil Tras las largas que le dio Pablo Moctezuma, el empresario aseguró que interpuso una demanda civil contra el padre de Frida Sofía, pero descubrió que no tenía ningún bien en garantía: “Yo lo demando primero por la vía civil y trato de llevar las cosas a un embargo de propiedades, pero mis abogados se dieron cuenta que no tenía nada a su nombre”. “Las cuentas no tenían fondo y las casas no eran de él. No tenía nada…”, aseguró en entrevista. En Ventaneando dieron a conocer que dicho restaurante no solo no lo pagó, sino que además vendió la propiedad cuatro veces más. En entrevistado aseguró que fueron sus abogados quienes le dieron a conocer esa información.

Frida Sofía papá: Giran orden de aprehensión El empresario Roberto Morales, continuó narrando el problema con Pablo Moctezuma: “Empieza todo cuando nos damos cuenta de que yo no soy el único defraudado. El restaurante lo vendió a otros inversionistas, a quienes tampoco les puede cumplir. Me doy cuenta a través de mis abogados que tenía cuatro asuntos más por fraude”. En el programa de espectáculos aseguraron que se giró una orden de aprehensión en contra de Pablo Moctezuma, quien fue detenido, pero días más tarde quedó en libertad. “Se escondía, mucho tiempo se fue de la ciudad. Supe que estuvo metido en una casa en Acapulco, después se fue a Marruecos, andaba huyendo. Cuando yo saco la orden de aprehensión en su contra, pues estaba huido totalmente”, recalcó el Roberto Morales.

Frida Sofía papá: Sí pisó el reclusorio en México En la charla con Ventaneando, Roberto Morales, contó que otro de los defraudados puso otra una orden de aprehensión en su contra “y ahí es donde lo capturan, tengo entendido que en un restaurante de Polanco, y se lo llevan al Reclusorio Norte. (Pero) no pasó mucho tiempo porque, tengo entendido, que llegó a un arreglo con la persona que le sacó esa orden de aprensión. Yo creo que pasa ahí alrededor o poco menos de un mes”. El empresario advirtió que el delito no prescribe, y que si el caso no ha avanzado es porque los juzgados están cerrados por la pandemia, pero que él irá hasta las últimas consecuencias para lograr recuperar su dinero. También dio a conocer que Pablo Moctezuma está amparado contra su orden de aprehensión. La deuda que el padre de Frida Sofía tiene con el empresario supera los 10 o 12 millones de pesos (500 mil dólares).

Se le va con todo al padre de su hija Alejandra Guzmán ofreció una entrevista a la periodista Adela Micha donde no se guardó nada sobre el por qué su hija está haciendo declaraciones fuertes sobre su familia y destrozada e indignada, la cantante mexicana aseguró que su la joven está enferma con el síndrome de Border, que era violenta y que incluso Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, la había golpeado, por eso se separó. Todas las declaraciones hechas en el programa de Adela Micha, salieron contraproducentes para la cantante mexicana quien aseveró que sería la última vez que tocaría el tema, para cerrarlo dado el desgaste emocional y la guerra legal que se avecina ante las declaraciones de Frida Sofía de emprender acción legal.

Desmiente a Alejandra Guzmán En una entrevista realizada por el programa de Gustavo Adolfo Infante, con quien Frida Sofía destapó las acusaciones contra su abuelo Enrique Guzmán, el papá de la joven, habló muy fuerte: "Conocemos a Alejandra que es una figura pública que no ha dejado de tener problemas toda su vida con todo el mundo y ha tenido 500 novios", comenzó diciendo. Pero las cosas se salieron de control, cuando Pablo Moctezuma puso de ejemplo su matrimonio: "Llevo 25 años de casado con una gran mujer que lo único que ha hecho es apoyar a Frida con su mamá, es tan mentira lo de los golpes, porque me he defendido de ella, porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético (luchador), entonces golpiza a aeromozas, la han bajado hasta de aviones, o de trenes, la han corrido de hoteles, creo que acaba de apuñalar a una persona en Miami, apuñaló a un amigo mío que era novio de ella…", despotricó.

Continuaron los ataques Pero el papá de Frida Sofía apenas comenzaba a destaparle sus trapitos a Alejandra Guzmán: “Yo esperaba que con esta entrevista se diera cuenta que su hija necesita que le pida perdón por lo que ha hecho, ella cree que porque le dio un cochecito, un departamento, ya la ayudó en la vida… esta mujer está mal, está fuera de la realidad”, añadió. Pablo Moctezuma desmintió que no haya visto a Alejandra Guzmán en 29 años, porque la fue a ver en el hospital durante una de sus convalecencias, además reveló que lo ha visitado en Nueva York, que se quedó en su casa de Acapulco, además de que cuestionó si era una buena medida tratar de ayudar a Frida Sofía metiéndola a una clínica para ‘curarla’ mentalmente.

Soltó una bomba Pero la bomba explotó cuando exhibió que Alejandra Guzmán fue abusada sexualmente por alguien de su familia: “Hasta el día de hoy yo le tenía cierto cariño y respeto, no quería que esto trascendiera, Alejandra está muy mal asesorada, tenemos 50 amigos en común que ella ha golpeado, ha pegado, ha abusado, pero te voy a decir lo más fuerte, a mi Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da de todo…”, amenazó. Y sin más ni más, el papá de Frida Sofía lo soltó: “Me contó que fue abusada, fue abusada por alguien cerca en su familia, entonces eso no es chisme, que Alejandra no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así de su padre y que no haya corrido a verla…”, aseveró Pablo Moctezuma pero también dijo desconocer quién fue el responsable de abusar de ella.