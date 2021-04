Numerólogo asegura que la difunta hija de Silvia Pinal ‘vive dentro’ de Frida Sofía

Asegura que Frida Sofía viene a romper una cadena de secretos y vicios

Desde el año pasado el numerólogo había anunciado el pleito entre Frida Sofía y su abuelo Frida Sofía numerólogo. El conflicto entre Frida Sofía y su abuelo Enrique Guzmán sigue dando mucho de qué hablar, ahora fue un numerólogo quien aseguró que la hija de Alejandra Guzmán, comparte los mismo números que su difunta tía, la también actriz Viridiana Alatriste. Según la entrevista que concedió el numerólogo, Alejandro Fernando al programa de El Gordo y la Flaca, las coincidencias en los números de la hija de Silvina Pinal y Frida Sofía son muchos, lo cual significa que ella está clamando algo que la joven actriz dejó pendiente. Frida Sofía numerólogo: Advirtió del pleito desde el año pasado Desde el año pasado, el numerólogo había anunciado lo que está sucediendo con Frida Sofía y con muchos detalles, lo que ha llamado mucho la atención, según se reportó en el programa de espectáculos, él dice que nacemos marcados con nuestra fecha de nacimiento y que sin duda esos números marcan el rumbo de nuestra vida. Es ingeniero de profesión, pero Alejandro Fernando, se ha dedicado a analizar la vida a través de números, y ahora puso en marcha todos sus conocimientos en el problema que enfrentan de Frida Sofía y Enrique Guzmán, y en el programa de Univision El Gordo y La Flaca hizo impactantes declaraciones.

Frida Sofía numerólogo: ‘Viridiana viene hacer un reclamo’ El numerólogo Alejandro Fernando expresó que las coincidencias entre los números de Viridiana y su sobrina Frida Sofía son muchas, lo cual refleja que la hija de Alejandra vive mucho de la actriz muerta en un trágico accidente automovilísticos el 25 de octubre de 1982. “Yo no soy un médium ni contacto muertos, esto es matemáticas y física. Aparece los mismos números de su tía Viridiana, su fecha de partida y fecha de nacimiento terminan y coinciden mucho con el análisis de Frida, entonces en ella vive mucho de esta tía, es como si en ella hubiera regresado a cumplir una misión, y también a hacer un reclamo”.

Frisa Sofía numerólogo: Asegura que la hija de la Guzmán es una víctima El numerólogo no reveló cuáles eran los posibles reclamos que Viridiana, la hija de Silvia Pinal, quisiera hacer a través de Frida Sofía, pero lo que sí resaltó fue la en tipo de carácter que tiene: “La F y la S unidas al número 1 que es ella, es un carácter completamente dominante y masculino, por eso ella en algún momento se atreve a romper toda esta cadena de secretos, de vicios”. Según este estudio, Frida es una víctima: “es como si a ella le hubieran achacado todos los males porque sus números lo dicen, una tristeza muy grande, como si ella fuera la culpable de todo lo que pasara en esa familia, entonces, fue vista como la oveja negra sin serlo”.

Frida Sofía numerólogo: ‘La volvieron la oveja negra’ “La volvieron la oveja negra porque todo lo malo, culpa, culpa, culpa, porque son números tristes, porque unos no recuerdan por cuestiones de vicios, otros no recuerdan por cuestiones de edad”, aseguró el experto en números, quien recalcó que lo declarado por Frida Sofía era real. El carácter de la nieta de Silvia Pinal la ha convertido en el foco de atención por sus polémicas declaraciones en torno a toda su familia, y al parecer eso podría deberse a los números que la marcaron desde su nacimiento, pues el experto aseguró que son números tristes.

Frida Sofía numerólogo: Enrique Guzmán, ‘con doble personalidad’ Los números que rodean a Enrique Guzmán, según el experto, lo describen como: “sus números hablan también de una doble personalidad, un carácter bipolar, aquí, en los números de él si aparece un carácter difícil, severo, violento, como una bipolar en alguna situación, muy marcada”. Sobre lo que les depara el destino a Frida Sofía, su abuelo, Enrique Guzmán y toda la dinastía de Silvia Pinal, el experto en números aseguró que se vienen más revelaciones, pues Frida llegará hasta las últimas consecuencias: “Frida va a tratar de llegar hasta lo último, porque está imparable eh, después de esto ya nada la detiene”, dijo.

Faltan ‘más impactantes’ revelaciones de Frida Sofía El numerólogo también aseguró que aún se esperan más revelaciones impactantes que hará Frida Sofía, “faltan más declaraciones en donde ella va hacer su propio juez y entonces también va a revelar cosas que ella cometió en algún momento va a ver una entrevista o algo así donde se va a autojuzgar”. Además, dijo que las únicas que pueden parar toda esta situación entre Frida Sofía, su abuelo Enrique Guzmán y su madre Alejandra Guzmán, son Silvia Pinal y Silvia Pasquel, ya que ellas son las únicas que tienen la fortaleza y la sabiduría para en algún momento terminar con todo esto que esta sucediendo en la familia.

Manda contundente mensaje a quienes la critican Son muchas las ocasiones en que la hija de Alejandra Guzmán se ha visto envuelta en dimes y diretes con su familia y hasta los usuarios de redes sociales, pero una que llamó la atención fue la ocasión en que Frida Sofía platicó con el programa ‘Noche de luz’, antes del escándalo contra Enrique Guzmán y tocó el tema de las críticas de las personas que la tachan de ‘loca’. Frida Sofía, la nieta de Silvia Pinal, respondió a quienes dicen que el dinero y la fama la motivan por todas las declaraciones que da sacando los trapitos sucios a su familia: “A mí me motiva sentir porque es todo tan falso detrás de cámaras, porque aquí frente a la cámara pocos se atreven”, comentó.

¿La quieren ver muerta? Frida Sofía responde La conductora de ‘Noche de luz’ preguntó a la hija de Alejandra Guzmán si alguna vez ha pensado en quitarse la vida: “Gracias a Dios nunca… me he deprimido pero si no me tumban ahorita, no me tumban jamás y yo no me voy a quitar la vida que Dios me dio y más si me van a ofrecer dinero para matarme ‘fu… you… fu… you'”, aseguró. Y volvió a despotricar con indirectas para su familia, incluyendo a su tío Luis Enrique: “Ah perdón, los trapitos sucios se lavan en casa, los papás se honran y se respetan, sí, pero viceversa ¿no?, como que ya dejen la pin… chancla porque ahí está el tío toqueteando a tu hija y los trapitos sucios se los sacas al pin… cerdo ese”, comentó.

“Estoy harta”, asegura la hija de Alejandra Guzmán La joven de 29 años se dijo cansada de que no se puedan ver las injusticias: “Estoy harta de que no puedan ver esa parte de que ‘ps es tu mamá pero si te madr…, la honras’… cómo te va a caber en la cabeza que alguien que ama tanto a su hija y que esperaba a su hija, le pueda hacer algo así… esa niña está ‘loca’… pásenle el timeline”, arremetió contra Alejandra Guzmán. “(La exposición) arma de doble filo, me han apuñalado por detrás, por delante y yo también he agarrado y ahora no, y Good Luck, es más yo no necesito el cuchillo, yo tengo mi escucho, que está acá, mi alma, mi ser, mi intuición, ese poder superior que me ha mantenido viva aunque me digan que me maten… chin.. tu madre”, añadió Frida Sofía.