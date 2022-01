Cabe destacar que no han sido las únicas interpretaciones que la joven ha publicado en redes sociales, ya que en otra ocasión la nieta de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán también ha compartido varios videos de ella cantando diversos éxitos, no solo en español, sino también en inglés.

Compitió en el programa ‘Tengo talento mucho talento’

Cabe destacar que Frida Sofía Guzmán también formó parte del programa estadounidense; ‘Tengo talento mucho talento’, en donde de acuerdo con el portal ‘El Heraldo’ cantó diversas canciones, entre ellas ‘Leña de pirul’, sencillo que logró dejarla entre los primeros tres lugares de los más votados dentro de la competencia.

Y es que a pesar de que la joven no logró ganar, si dejó esta experiencia como una de las más bonitas de su vida: “Quiero agradecer a todos los que me apoyaron y votaron por mí, me siento muy feliz y satisfecha por haber llegado al top 3 de los más votados. Fue una nueva experiencia en mi vida de la cual me llevo muy buenos amigos y muy bonitos recuerdos. GRACIAS”, escribió la nieta de Joaquín ‘El Chapo Guzmán’.