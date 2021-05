El apoyo estuvo dividido, pues mientras algunos aplaudieron el gesto de la joven, hubo otros que criticaron su actitud y se quejaron de que la hija de Alejandra Guzmán solo quiere seguir dando de qué hablar, además comentaron que ella no era su madre.

“De plano no haya como seguir llamando la atención”, “Su madrastra la parió y le compró apartamento, la crió y le cumplió sus caprichos hasta los 26 años, por eso dicen cría cuervos y te sacarán los ojos, en fin es su vida, como su madre ya no le quiso dar más dinero ahora es la peor madre que tonteras tiene la vida”.

En la publicación los comentarios siguieron: “Ganas de llamar la atención y hacer que la madre se moleste y se sienta mal”, “Que le ponga el carro en la puerta a la madre y las llaves del apartamento que el padre le compre un apartamento y un carro nuevo, las madres nos podemos equivocar pero seguimos siendo madre, los hijos creen que tienen derecho a estar juzgándole a uno. Sino quiere a la madre no quiere a nadie, que se cuide el padre cuando no de más dinero dirá que él también la manoseaba. Es triste el final de esta muchacha, vivir para ver”.

“Jajaja Frida no quiere a esa señora solo lo hace por hacer sentir mal a Alejandra, por eso hace tanto show”, “En serio? En 27 años que hizo por ella? La salvó de lo malo que supuestamente vivió con su mamá? Todo mundo vio los maltratos y nadie hizo nada. Tanto la quiso que cuando se fue a vivir con ella la corrió. No pues que buena madrastra resultó”.

“Como siempre de ridícula pero hay viene el karma que lo espere porque todo se paga en la vida”, “Ni modo que felicite a Alejandra Guzmán”, “Que triste. Ale bien o mal le dio todo. Talvez no al 100. Pero igual siempre estuvo ahí”, “Esta payasa ya no sabe cómo hacer para que le den cámara y atención los medios”.

¿Mala relación con Alejandra Guzmán?

Cabe recordar que la esposa de Pablo Moctezuma, Beatriz Pasquel, fue de las primeras en mostrar apoyo a Frida Sofía, lo hizo con un mensaje en sus redes sociales, sin embargo, Alejandra Guzmán confesó que la relación con la actual pareja de Pablo Moctezuma no es buena.

“Ellos no han querido hablar conmigo, la esposa siempre ha tenido esa raya bien pintada entre su familia y la mía, pero yo siempre he dejado que Frida vea a su padre a pesar de que yo siempre la he sacado adelante, nunca le dieron ni un pañal”, recalcó la cantante. AQUÍ EL VIDEO DONDE SE TOMÓ LA CAPTURA DE PANTALLA PARA LA FOTO