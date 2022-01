Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, es arrestada

Dan a conocer inesperada noticia

Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, es arrestada en Estados Unidos

Se informó que la joven fue detenida por alterar el orden público, además de que opuso resistencia a ser arrestada

No ve la suya venir. A casi un año de que acusara que su abuelo, Enrique Guzmán, le hiciera tocamientos indebidos cuando era apenas una niña, Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, es arrestada en Estados Unidos, de acuerdo con información del periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like.

Fue en abril del 2021 que la joven le concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa De primera mano de Imagen Entretenimiento, y cuando nadie lo veía venir, dijo que su abuelo siempre fue “un hombre muy asqueroso y muy abusivo”, además de darle miedo y hacerle cosas feas: “Me manoseó desde los cinco años”, expresó en esa ocasión.

¿Qué hizo Frida Sofía para que la arrestaran?

Según reportes de Javier Ceriani, la hija de Alejandra Guzmán tiene dos cargos en su contra, uno de ellos por alterar el orden público y el otro por oponer resistencia a ser arrestada, por lo que tendrá qué pagar una fianza de mil 500 dólares. En una ocasión, la joven comentó que estaba en proceso de obtener su residencia.

“Si no es residente, tiene 24 horas para presentar su estatus inmigratorio, si no va para afuera con reporte de inmigración”, comentó un usuario al enterarse del arresto de Frida Sofía, a lo que otra persona respondió: “Luego de 5 años, Frida Sofía ya consiguió su green card, que no es más que la residencia permanente en los Estados Unidos”.