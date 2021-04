Además, dio las gracias a la gente que le ha demostrado su apoyo en todo momento: “A todas las personas que me han demostrado su apoyo y cariño, por este medio les agradezco profundamente el mismo”, cerró el comunicado de Frida Sofía, que no especificó a quién va dirigida la demanda, solamente hace mención de ‘varias personas’.

La familia de Pablo Moctezuma, padre de la joven, la estuvo asesorando legalmente

Mientras Frida Sofía ya se decidió a interponer una demanda aunque no especificando contra quién, la familia quiere estar informada del asunto legal, más no existe mucha posibilidad de proceder contra ella: “Mira la verdad no creo que vayamos a proceder legalmente contra Frida Sofía, no es buena idea demandar a un familia por mucho que nos agreda, por mucho que nos tire y a mi papá lo quiere meter a la cárcel, está grueso…”, precisó Luis Enrique Guzmán.

Volvió a asegurar que Enrique Guzmán es inocente y deberá buscar la forma de probarlo: “Mi papá tendrá que probar de alguna manera ante los ojos del mundo, que él es inocente y veremos exactamente como procede esto de las demandas”, comunicó Luis Enrique Guzmán. AQUÍ EL VIDEO DE LO QUE DIJO LUIS ENRIQUE GUZMÁN